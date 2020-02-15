棒棒！武漢肺炎台灣第10例出院　衛生所將開賣實名制口罩

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導) 中央流行疫情指揮中心宣告，台灣罹患武漢肺炎（COVID-19）第10例個案已出院，目前共2名個案出院，其餘16名個案病況穩定，今日目前無新增確診個案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日下午在記者會表示，第10例個案已於14日出院，今日無新增確診個案；目前共2名個案出院，其餘16名個案病況穩定，持續住院隔離。

中央社指出，確診個案接觸者還有355人持續居家隔離，其中20人有症狀已通報（15人陰性已排除、5人檢驗中）。另2月3日自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，其他246人於集中檢疫場所密切健康監測。

陳時中表示，為方便國人，自2月16日(星期日)起將增加可以購買實名制口罩的303家衛生所。購買地點及規定看這裡！

最後，陳時中提醒，飛機能少坐就少坐，雖然這段時間不能外出旅遊造成不便，但等這波疫情過去了就海闊天空！大家若能一同守住這段時間，那將來的日子就會更美好。

值得一提的是，第１０例出院個案名為「我不勇敢誰幫你堅強」的感謝信也於記者會上公布。信中提到「我住進醫院後，家人全部都變成全民公敵，我內心非常不捨與無奈，我明白人性都是擔心自己，深怕被傳染，但生病之後才能同理病人的無奈與無助」。

他說，「我想告訴大家，生在台灣真的很幸福，如果大家的抱怨能少些，多些感恩，正能量就能多一些。面對未知的疾病疫情，雖然造成我們很多生活上的不便，但相信台灣的醫療實力是可以讓國人受到良好的醫療照護，再次謝謝陳時中部長帶領的團隊及所有的照護我的醫護人員，謝謝您們，有您們真好，真的非常感恩您們」。

依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診66,492例武漢肺炎(COVID-19)感染個案，較昨日新增2,641例，其中11,053例重症，1,523例死亡；多省市疫情已由輸入轉為本地病例為主。



除台灣之外，國際間累計585例確診病例，分布於27個國家/地區，新增埃及；病例數以國際運輸工具(日本鑽石公主號)218例、新加坡67例、香港56例、日本37例及泰國33例為多；病例中3例死亡，為日本、香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施中國旅遊限制措施。



台灣第10例罹患COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）病患出院，特別感謝醫護人員，並分享心情（圖/中央社）