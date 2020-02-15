圖為14日遊客在甲板上活動的照片。「鑽石公主號」郵輪上，目前仍有超過3000人因檢疫而滯留在日本橫濱港的船上。美聯社 圖為14日遊客在甲板上活動的照片。「鑽石公主號」郵輪上，目前仍有超過3000人因檢疫而滯留在日本橫濱港的船上。美聯社

更新時間: 2020-02-15 17:33

首次發稿: 2020-02-15 16:53

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本厚生勞動相加藤勝信15日在記者會上發佈消息稱，「鑽石公主號」郵輪上的乘客，新確診67人感染武漢肺炎病毒，其中38人沒有症狀。載有大約3700人的郵輪，確診者總計已達285人。

此外中央社引述日本放送協會（NHK）報導，東京都政府相關人士今天表示，東京都又新增8人感染武漢肺炎，其中7人跟2月13日確診的東京都內男性計程車司機有關。

NHK報導還提到，新增的7名病患是東京都政府調查與男司機有密切接觸的逾100人時才得知確診。

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首次發稿: 2020-02-15 16:53

「鑽石公主號」滯留台灣人、指揮中心研議包機接回 美國也將撤離380人

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）目前停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，截至13日為止，全船總計有218人確診武漢肺炎，其中包括一名日籍男性檢疫官。

「鑽石公主號」確診患者包括台灣1名60多歲婦女和85歲老翁，送醫治療後兩人目前狀況穩定。老翁同船的兒子希望自己若確診入院，能與父親住在同一家醫院就近照顧。

目前全船大約3700人在船上隔離，至少要到19日才結束，其中包括20名左右的台灣人。台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天(15日) 說，已跟日方洽談接回台灣人，日本也展現負責的態度，「我們可以信任」，若回來，會採包機型態回國。

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鑽石公主號已有2名台灣人確診武漢肺炎，疫情指揮中心應變官莊人祥說，確診者會由日本的醫院照顧，病患家屬則相信橫濱代表處會妥善處理。

多家外媒今天也引述「華爾街日報」稱，美國國務院已準備派兩架包機撤離「鑽石公主號」郵輪上大約380名美國乘客，最快16日(週日) 返抵美國加州特拉維斯空軍基地 (Travis Air Base)。

這些美國公民回國後，將在該基地接受約兩週的觀察，以確認是否感染武漢肺炎。

這艘郵輪在橫濱隔離，是因為一名先前在香港下船的男子確診之故。

日本媒體稍早報導，鑽石公主號郵輪上約3700名乘客和船員中，病毒檢測為陰性反應、且希望離開郵輪的80歲以上老人，14日開始下船。據政府相關人士透露，當天約有10人下船。他們從橫濱港乘坐數輛巴士出發，到達住宿地埼玉縣和光市的稅務大學校。

據了解這艘船上有大約200名乘客在80歲以上，日本厚生勞動省已經對全員進行病毒檢測。

日本國內疫情方面，當地媒體引述厚生勞動省14日宣佈，東京、神奈川、和歌山及沖繩等6個地區新確診共7名日本人。另外第三班武漢撤僑包機回國者當中有1人確診，國內感染持續擴大。部分新增病例感染路徑不明，出現社區傳播的可能性增大。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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