台灣義美菲籍移工神助功　杜特蒂解除對台「臨時旅行禁令」

台灣義美食品公司菲籍移工寫信給菲國總統盼解除對台「臨時旅行禁令」，果真如願以償（圖取自ABS-CBN新聞網網頁news.abs-cbn.c... 台灣義美食品公司菲籍移工寫信給菲國總統盼解除對台「臨時旅行禁令」，果真如願以償（圖取自ABS-CBN新聞網網頁news.abs-cbn.com）

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)武漢肺炎疫情肆虐，菲律賓卻在短短四日內解除對台灣實施的「臨時旅行禁令」，讓先前寫信請願的台灣義美食品公司菲籍移工如願以償，而四處奔走的菲律賓海外就業管理局也功不可沒，成功的攜手化解一場外交紛爭。

菲律賓總統杜特蒂日前宣告針對中國及其特別行政區的「臨時旅行禁令」擴大至台灣，影響範圍擴大除對往返兩地台商造成影響，對菲律賓移工的衝擊更高，更讓不少已有合約在身的移工憂心會被他國取代，引起各界關注。相關新聞：義美菲籍移工發難 函請菲總統杜特蒂解除對台「臨時旅行禁令」

菲律賓媒體abs-cbn報導，義美食品顧問程豫台電訪時表示，有410名菲籍員工簽署給杜特蒂的請願書，他們對於「臨時旅行禁令」將會影響到工作合約而感到憂心忡忡。他說，「這些輪班的移工們在台灣完成工作後會想要回家，同時我們也會需要得到新進的菲律賓移工的幫助」。

該報導指出，超過400名在台的菲籍移工聯署向菲國政府請願，希望能取消「臨時旅行禁令」，他們於今（13）日寄出給菲國總統杜特蒂的請願書，同時，南部的菲律賓社群也透過影片表達不滿。

程豫台透露，這封信在週四（13日）上午移交給駐台馬尼拉經濟文化辦事處（MECO），送交到主席班納友（Angelito Banayo）手中；另外，南台灣的菲律賓移工則同步上傳影片，表達他們的恐懼，害怕會失去數以萬計的海外工作機會，也深怕台灣政府改聘其他國家移工。

針對義美菲籍移工寫給菲國總統杜特蒂的請願信，義美董事長高志尚笑著說「真的？我還不知道，這是員工自發性的行為，也代表員工對台灣的認同！」

菲律賓內閣特別小組昨（１４）日在總統府馬拉坎南宮召開會議，討論2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢病毒）疫情因應措施，包括評估解除對台旅行禁令可能對菲國防疫工作造成的風險。MECO副理事主席留文克（Gilbert Lauengco)列席，報告台灣疫情現況以及防範措施。相關新聞：好消息！菲律賓：即刻起解除對台灣旅行禁令

MECO也發出聲明稿表示，菲律賓傳染病管理特別工作組（IATF）成員經過審慎的評估後，已經同意取消對台灣的旅行禁令，即刻起生效。

新頭殼報導，菲律賓海外就業管理局（POEA）主管奧拉萊（Bernard Olalia）則四處奔走，他在菲國境內向預定前往台灣工作的菲律賓工人（OFWs）保證，會解決旅行禁令的影響。奧拉萊向政府提出，旅行禁令可能會影響到每個月約6000名的OFWs前往台灣工作，而台灣的勞資關係一向良好。