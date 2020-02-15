永和加拿大籍男子分屍案宣判　美國籍主嫌孫武生被判無期徒刑

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導）加拿大男子顏柏萊（Ryan）前年(2018年) 在新北市永和區河濱公園遭殘忍殺害，並分屍丟棄，震驚社會。

《自由》報導，新北地院歷時1年多審理，今日(15日) 依殺人罪，判處綽號「OZ」的美籍主嫌孫武生（Mayer Oren Shlomo）無期徒刑、美籍嫌犯班特（Ewart Odane Bent）12年6個月、何傑生（Hobbie Jason Eugene）及台籍嫌犯吳宣，均犯幫助傷害罪，分別被判刑1年6月及6月徒刑。

今日宣判時，4名被告當中，僅班特及何傑生到庭聆判，在押中的主嫌孫武生並未出庭，其中，班特透過翻譯轉知判決結果後，眉頭深鎖。

中央社報導，檢方調查，孫武生與顏柏萊都經營毒品生意，班特、何傑生及吳宣等人則加入運毒。被告孫武生（Mayer Oren Shlomo）懷疑顏柏萊是警方線民，2018年5月與美籍被告班特（Ewart Odane Bent）在河濱公園殺人和毀棄屍體，美籍被告何傑生（Hobbie Jason Eugene）與21歲台籍男子吳宣，幫忙買武器、把風或施放煙火通報，被控幫助殺人罪。

班特在之前的審理庭時，堅稱並未殺人，只參與分屍與棄屍。他並指稱案發時，孫武生將顏柏萊勒斃，過程中還怒斥顏柏萊向警察告密，顏柏萊雖否認自己為線民，但仍被勒斃。

新北地院去年(2019年) 12月27日言詞辯論終結，孫武生仍堅稱沒有殺人，檢方以他主導殺人分屍、棄屍，造成社會負面影響，且犯後不認錯、不道歉、不賠償，建請法院判處無期徒刑。至於班特，檢方建請判處12年徒刑。合議庭諭知全案訂於2020年2月15日，也就是今天正式宣判。