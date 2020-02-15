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鍾南山領軍研發檢測試劑盒　武漢肺炎15分鐘內快速確診

即使患者的血漿稀釋500至1000倍後，試劑盒仍能檢測出陽性條帶

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/15 12:01
中國研製武漢肺炎病毒試劑盒，僅需採樣一滴血，15分鐘內可確診。圖為山西省太原市疾病预防控制中心工作人員進行核酸檢測。（中新社提供中央社）

中國研製武漢肺炎病毒試劑盒，僅需採樣一滴血，15分鐘內可確診。圖為山西省太原市疾病预防控制中心工作人員進行核酸檢測。（中新社提供中央社）

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導) 中國傳染病學專家鍾南山領軍研發出「新型冠狀病毒IgM抗體快速檢測試劑盒」，僅需採取一滴血就可在15分鐘內肉眼觀察獲得檢測結果，並已在實驗室和臨床完成初步評價。

《中新社》報導，廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室14日發布消息表示，在中國工程院院士鐘南山的指導下，該實驗室聯合中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院、廣州再生醫學與健康廣東省實驗室等，研發出新型冠狀病毒IgM抗體快速檢測試劑盒，並已在實驗室和臨床完成初步評價。

該試劑盒應用膠體金免疫層析技術，採用間接法檢測人新型冠狀病毒(SARS-COV2)IgM抗體，僅需採取一滴血就可在15分鐘內肉眼觀察獲得檢測結果，且患者的血漿稀釋500至1000倍後，仍能檢測出陽性條帶。

該試劑盒與目前診斷所用的RT-PCR核酸檢測相比，檢測更加簡單高效，靈敏度強和特異性高，能夠有效突破現有檢測技術對人員、場所的限制，縮短檢測用時，實現疑似患者的快速診斷和密切接觸人群的現場篩查，推動了診斷篩查的前移下移。

目前該試劑盒(科研用)樣品已大批送至湖北省武漢市、黃岡市、大冶市等地基層衛生機構，與核酸檢測等技術聯合用於檢測新型冠狀病毒感染的測試評估。
鍾南山
武漢肺炎
COVID-19
快速檢測試劑盒

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