李安兒子李淳合體兩大女神　台灣愛情喜劇北美浪漫首映

《陪你很久很久》將於北美首映(圖/文化部) 《陪你很久很久》將於北美首映(圖/文化部)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 入圍金馬的校園愛情喜劇《陪你很久很久》獲選為芝加哥亞洲躍動影展開幕暖身片，導演賴孟傑更將現身會後座談，和觀眾暢談創作歷程。該片將於17日北美首映。

國際名導李安兒子李淳挑大樑演出浪漫愛情喜劇《陪你很久很久》（Stand By Me）同框兩大女神邵雨薇及「北一校花」蔡瑞雪，將成為第10季芝加哥亞洲躍動影展（Asian Pop-Up Cinema）暖身片，替影展揭開精彩序幕。

芝加哥亞洲躍動影展即將於3月10日開跑，《陪你很久很久》則將於2月17日北美首映。文化部表示，導演賴孟傑將到場與觀眾一同欣賞影片，並出席映後座談會，暢聊創作歷程與心得，座談會將由哥倫比亞芝加哥學院（Columbia College Chicago）電影電視藝術學系副教授Ron Falzone主持。

文化部說明，賴孟傑個人首部電影長片《陪你很久很久》獲第56屆金馬獎《最佳改編劇本》入圍肯定。他畢業於國立台北藝術大學電影創作研究所，主修導演，執導作品涵蓋廣告、電視、劇情片等類型，曾獲金鐘獎、金穗獎、台北電影獎肯定，受到香港名導王家衛賞識，參與拍攝電影《擺渡人》，擔任執行導演一職。

芝加哥亞洲躍動影展每年春、秋與芝加哥各藝文單位合作選映當代亞洲電影，為芝加哥唯一亞洲電影節，選片以兼顧大眾取向及藝術性質之獨立製片為主，希望讓更多觀眾認識多元類型的亞洲電影，並增進對亞洲社會經濟、文化和歷史的瞭解。



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