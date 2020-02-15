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【武漢肺炎】香港入境台灣、3人逃避「居家檢疫」 14日在北市西門町尋獲

目前北市府仍在蒐集3人違規情節，裁罰金額未定，且會協調中央集中安置3人，並要求萬華區日租套房業者，進行全面消毒。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/15 10:03
圖為西門町資料照片 (台灣英文新聞/宇妍 攝影) 

圖為西門町資料照片 (台灣英文新聞/宇妍 攝影) 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市副市長黃珊珊昨(14)日說，香港入境台灣的3名遊客需居家檢疫，但8日入境後失聯，且留不實資料。北市府副發言人戴于文指出，14日晚間6時許尋獲3人，將依違反傳染病防治法從重裁罰

戴于文表示，警方14日晚在萬華區尋獲3人，因防疫人員和警方曾聯繫2次以上但都未找到人，認為3人未履行居家檢疫義務，後續將依違反傳染病防治法規定，從重裁罰。

目前仍在蒐集3人違規情節，裁罰金額未定，且會協調中央集中安置3人，並要求萬華區日租套房業者進行全面消毒。

中央社報導，依傳染病防治法第58條規定「自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施」，如違反可依規定處新台幣1萬元至15萬元罰鍰。

台北市警察局萬華分局發布新聞資料表示，西門町派出所獲報協尋3名失聯的香港籍遊客，員警在13日上午11時、14日上午10時許前往武昌街2段附近的日租套房內查訪，但未找到3人。

員警下午5時30分再度前往現場查訪時，發現3人在場，但卻無連絡電話，隨即與3人加LINE，並告誡不可亂跑，以便查訪、聯繫，警方指出，後續交由相關單位裁罰、處置。

據了解，3人來台後入住武昌街2段附近的日租套房，2男1女是一家人，皆為香港籍。

武漢肺炎疫情嚴峻，黃珊珊下午在北市災害應變中心主持「因應2019新型冠狀病毒疫情小組第8次應變會議」，模擬北市發生社區感染案時開設流行疫情指揮中心情境。

黃珊珊指出，3名遊客8日從香港入境台灣後，需居家檢疫14天，經防疫人員聯繫2次以上，並透過警政機關協尋，都未找到人，事後發現3人的填寫居家檢疫聯絡地址、電話是不實資料，像地址為萬華區武昌街、電話是中華電信客服，認為3人刻意填寫假資料。

黃珊珊表示，經詢問中央後，決定公布3人姓名、性別等資訊，希望民眾協尋，3人姓名為陳寶珠、張君諾、張龍華，性別為女、男、男，國籍未知，入境時間為2月8日，由香港入境台灣。

世界衛生組織（WHO）2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

居家檢疫報你知

居家檢疫的法令依據為傳染病防制法第58條，對象為具有中港澳旅遊史的民眾，負責單位為地方政府民政局/里長或里幹事，居家檢疫14天者，需要主動監測1到2次。

符合居家檢疫對象會由主管機關開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，並配戴口罩返家檢疫。居家檢疫期間必須留在家中或指定地點不能外出，也不得出境或出國及搭乘大眾運輸工具里長或里幹事會進行健康關懷14天，每天撥電話詢問健康狀況並記錄健康關懷記錄表。

有症狀者將指定醫療機構採檢送驗衛生主管機關加入主動監測，如果未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，也將依法裁罰，必要時會進行強制安置。

【武漢肺炎】「自主管理」、「居家隔離」與「居家檢疫」 報你知

【武漢肺炎】台灣自我防疫措施懶人包

圖/衛福部
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黃珊珊

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