【武漢肺炎】香港入境台灣、3人逃避「居家檢疫」 14日在北市西門町尋獲

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市副市長黃珊珊昨(14)日說，香港入境台灣的3名遊客需居家檢疫，但8日入境後失聯，且留不實資料。北市府副發言人戴于文指出，14日晚間6時許尋獲3人，將依違反傳染病防治法從重裁罰。

戴于文表示，警方14日晚在萬華區尋獲3人，因防疫人員和警方曾聯繫2次以上但都未找到人，認為3人未履行居家檢疫義務，後續將依違反傳染病防治法規定，從重裁罰。

目前仍在蒐集3人違規情節，裁罰金額未定，且會協調中央集中安置3人，並要求萬華區日租套房業者進行全面消毒。

中央社報導，依傳染病防治法第58條規定「自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施」，如違反可依規定處新台幣1萬元至15萬元罰鍰。

台北市警察局萬華分局發布新聞資料表示，西門町派出所獲報協尋3名失聯的香港籍遊客，員警在13日上午11時、14日上午10時許前往武昌街2段附近的日租套房內查訪，但未找到3人。

員警下午5時30分再度前往現場查訪時，發現3人在場，但卻無連絡電話，隨即與3人加LINE，並告誡不可亂跑，以便查訪、聯繫，警方指出，後續交由相關單位裁罰、處置。

據了解，3人來台後入住武昌街2段附近的日租套房，2男1女是一家人，皆為香港籍。

武漢肺炎疫情嚴峻，黃珊珊下午在北市災害應變中心主持「因應2019新型冠狀病毒疫情小組第8次應變會議」，模擬北市發生社區感染案時開設流行疫情指揮中心情境。

黃珊珊指出，3名遊客8日從香港入境台灣後，需居家檢疫14天，經防疫人員聯繫2次以上，並透過警政機關協尋，都未找到人，事後發現3人的填寫居家檢疫聯絡地址、電話是不實資料，像地址為萬華區武昌街、電話是中華電信客服，認為3人刻意填寫假資料。

黃珊珊表示，經詢問中央後，決定公布3人姓名、性別等資訊，希望民眾協尋，3人姓名為陳寶珠、張君諾、張龍華，性別為女、男、男，國籍未知，入境時間為2月8日，由香港入境台灣。

世界衛生組織（WHO）2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

◆居家檢疫報你知◆

居家檢疫的法令依據為傳染病防制法第58條，對象為具有中港澳旅遊史的民眾，負責單位為地方政府民政局/里長或里幹事，居家檢疫14天者，需要主動監測1到2次。

符合居家檢疫對象會由主管機關開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，並配戴口罩返家檢疫。居家檢疫期間必須留在家中或指定地點不能外出，也不得出境或出國及搭乘大眾運輸工具，里長或里幹事會進行健康關懷14天，每天撥電話詢問健康狀況並記錄健康關懷記錄表。

有症狀者將指定醫療機構採檢送驗衛生主管機關加入主動監測，如果未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，也將依法裁罰，必要時會進行強制安置。

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圖/衛福部