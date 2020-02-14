美麗信花園酒店 用餐安全新對策

2019新型冠狀病毒疫情逐漸升溫，美麗信大廳提供板藍根茶及黑糖薑茶讓嘉賓暖新飲用，更推出增加抵抗力套餐外送服務，讓嘉賓在家也能享受高品質酒店便利美食！

美麗信花園酒店大廳提供防病強體的「板藍根茶」及「黑糖薑茶」供嘉賓飲用，讓暖暖茶飲溫暖嘉賓味蕾，以求遠離病毒健康度過這次的新型冠狀病毒傳染；此外，嘉賓入座前皆須配合以額溫槍測量體溫，並使用酒精消毒乾洗手，體溫高過37.5度不得入內用餐。雨林繽紛百匯自助餐區，即日起【增加桌邊服務】客人上菜，降低嘉賓直接至餐檯取餐不慎碰觸食材的疑慮！並推出【增強抵抗力套餐外送】服務，4~5人份餐點只要NT$1,800，換算下來一人只要NT$360即可在公司或自宅品嚐美麗信主廚親自烹調的防疫美味料理。

主廚特製的增強抵抗力套餐，主要以國人常見的蔥、薑、蒜及洋蔥等辛香料強固嘉賓身骨；青蔥有豐富維生素A，能增強免疫力並預防感冒；生薑含有薑辣素，有助於降低患上傳染病的風險，並抑制細菌的生長。洋蔥有豐富維生素C、葉酸等營養，具有消除風寒的作用，生吃洋蔥更可以預防感冒。蒜頭含有大蒜素，具有抗病毒作用，可殺菌驅蟲並預防流行性感冒。

主廚以辛香料並搭配當季食材讓新鮮美食外送到府；套餐共計有四套可供嘉賓選擇：

蒜香套餐：堅果涼拌胡麻什錦菇、薑味肯瓊松阪豬、蔥燒樹子鮮魚卷、茴香燻鮭魚炒飯(麵)、嗆蒜鮮時蔬、回韻蒜頭雞湯。

薑薑好套餐：蒜香凱薩燻雞沙拉、生薑日式照燒雞、堅果海鮮豆腐煲、五穀花捲綜合壽司盤、嗆蒜鮮時蔬、澎湖扁蟹大豆味增湯。

蒜辣套餐：蒜辣泰式牛肉青木瓜沙拉、堅果韓式起士炸雞、薑味腐皮鮮云耳、嗆蒜鮮時蔬、XO醬白蝦炒飯(麵)、養生蟹肉南瓜湯。

蔥香套餐：蒜香蠔油炒雞丁、薑爆麻油蝦、蔥燒雪花牛、清香五穀飯、嗆蒜鮮時蔬、洋蔥蘋果燉排骨湯。

以上四款外送套餐，每套皆適合4~5人使用，每套只要NT$1,800(外送費用另計)，加購水果盤或巴斯克乳酪蛋糕只要NT$299。

【美食外送服務】美麗信與長期配合的計程車行合作，以按跳表收費的方式外送餐點至指定地址。詳情請洽：(02)7702-5888雨林餐廳。