美國FDA：減重藥沛麗婷可能致癌　台灣食藥署：服用者應停藥

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）食藥署今（14）日表示，美國FDA發現含lorcaserin成分藥品可能增罹癌風險，台灣核准含該成分藥品許可證1張，已要求「沛麗婷膜衣錠10毫克」暫時停售，建議服用者先行停藥，並立即回診與醫師討論。

衛福部食藥署藥品組科長洪國登晚間接受聯訪時表示，美國FDA於今(14)日發布經由一項安全性臨床試驗結果，發現含lorcaserin成分藥品可能具有增加罹患癌症之風險，包含大腸癌、膀胱癌等多種癌症，故要求該成分藥品許可持有商自發性撤銷在美國的上市許可。

目前台灣核准有含該成分藥品許可證共1張，為「沛麗婷膜衣錠10毫克（衛部藥輸字第027218號）」，為確保民眾用藥安全，食藥署已要求藥品許可證持有商暫時停止銷售並將重新評估其安全性。

食藥署建議正在使用該成分藥品之病人先行停藥，並立即回診與原處方醫師重新討論及規劃減重計畫。

中央社引述洪國登說法，由於此藥非健保藥物，沒有精確的用量數字。但根據廠商回報，一年約銷售500萬顆，影響人數不好計算，但可能約1萬至2萬人。如果民眾真的因服用該藥物引發副作用，後續可跟廠商求償。

食藥署提醒民眾，正確減肥之道應配合飲食控制，規律運動，如有必要使用藥品協助減重時，應經由醫師診斷，選擇我國核准且合法製藥廠所製造的藥品，再加上耐心和毅力，才能擁有健康的身體、勻稱的身材，切勿隨意購買市面上之減肥藥，以免破財又傷身。