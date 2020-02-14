好消息！菲律賓：即刻起解除對台灣旅行禁令

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）2019年冠狀病毒疾病疫情在全球延燒，菲律賓日前對台灣祭出「旅行禁令」，引起我方強烈不滿，而根據今(14)日晚間菲律賓駐台機構馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）證實，菲律賓政府宣布，解除對台灣的旅行禁令，即刻起生效。

菲律賓總統杜特蒂日前宣告針對中國及其香港、澳門特別行政區的「臨時旅行禁令」擴大至台灣，不僅影響往返兩地台商，對菲律賓移工的衝擊更大，有超過400名在台的菲籍移工於13日寄出給菲國總統杜特蒂的請願書，聯署向菲國政府請願，希望能取消「臨時旅行禁令」。

義美食品顧問程豫台13日在接受菲律賓媒體abs-cbn電話訪問時也表示，有410名菲籍員工簽署給杜特蒂的請願書，他們對於「臨時旅行禁令」將會影響到工作合約而感到憂心忡忡。相關新聞：義美菲籍移工發難 函請菲總統杜特蒂解除對台「臨時旅行禁令」

中央社報導，菲律賓內閣特別小組下午在總統府馬拉坎南宮召開會議，討論2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢病毒）疫情因應措施，包括評估解除對台旅行禁令可能對菲國防疫工作造成的風險。MECO副理事主席留文克（Gilbert Lauengco)列席，報告台灣疫情現況以及防範措施。

MECO今晚發出聲明稿表示，菲律賓傳染病管理特別工作組（IATF）成員經過審慎的評估後，已經同意取消對台灣的旅行禁令，即刻起生效。

對此，我國外交部表示，肯定菲律賓政府解除對我國人旅遊禁令的決定，同時呼籲世界衛生組織儘速更正對我國不當列示。

外交部於新聞稿中提到，菲律賓政府於今日下午召開內閣會議，經跨部會討論，瞭解並肯定台灣對防疫工作採取的嚴謹措施與努力，最終作成友我決議，宣布即刻取消對台灣旅客的旅遊禁令。



外交部對菲國政府的決定表達肯定，並對曾經協助此一正面發展的相關機關及人士表達誠摯感謝。



外交部也持續向國際社會說明，目前台灣疫情管控穩定，我國政府也針對疫情發展，強化防疫措施，嚴格把關，並且資訊公開透明，受到國際社會的肯定。



外交部再次嚴正向世界衛生組織(WHO)呼籲，公衛防疫無涉政治，台灣與中國互不隸屬，WHO應回歸專業與中立，儘速更正對台灣的不當列示。

由於WHO錯誤定義，在其公布的報告中將台灣納入中國疫區，誤導國際視聽，導致發生特定國家對我國人發布旅遊禁令、片面宣布與我國暫停航班等，嚴重影響全球飛航及人民旅遊權益，對我國政府與人民造成極大的困擾。

外交部再次呼籲WHO邀請台灣參與今年世界衛生大會(WHA)及其他WHO的技術性會議、機制與活動。我國政府強調，唯有將台灣2,300萬人完整納入WHO體系，才能確保全球防疫無缺口及漏洞。