防疫衝住房 台北凱撒祭出史上最狂情人月優惠

疫情持續降低民眾出外旅遊、用餐意願，即便是情人節前後往年飯店一房難求、餐廳一位難有的盛況在此非常時期亦不復見。為求商機，台北凱撒大飯店除了推出每房2,799元的旅遊同業優惠外，再度祭出史上最優惠之「愛你愛你」方案：凡於館內「王朝餐廳」用餐千元以上，即享加價2,020元入住平假日精緻客房一晚，更拉長一個月的優惠期間，自109年2月14日至109年3月14日止(每日限定5間)，希望能在此期間衝一波國人住宿與用餐市場。

在疫情防控期間，除了做好個人防護，環境消毒外，良好的膳食營養是保障免疫系統正常工作的基礎。因此許多臨床營養的權威專業學術組織也呼籲民眾要更注重日常飲食管理，能提高機體免疫力，降低疾病風險。台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳主廚取用養生菜餚為創意發想元素，選用當季上等新鮮蔬果及溫補食材入菜，端出一系列溫補強身的防疫養生料理，通通吃到飽，讓大家補充滿滿的活力與元氣！

其中主廚大力推薦的冬日滋補好朋友「麻油雞燉飯」，將傳統的麻油雞和西式作法的燉飯完美結合，湯汁吸收飽滿粒粒充滿著麻油雞的香氣，完美展現出台式料理最樸實的味道，再搭配營養滿點的「蔬菜養生牛肉湯」、擁有大量乳酸菌「酸菜白肉鍋」或是補氣的「藥膳羊肉爐」，清爽營養又暖胃，最適合調理體質。