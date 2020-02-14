日本最夯火鍋來台，健康「發酵鍋」晶華開賣

日本最大的美食搜尋平台-食べログ 日前公布了2019年日本最受歡迎的鍋物料理，榮登榜首的不是廣為人知的相撲鍋、石狩鍋、或是土手鍋，而最近開始流行、深受養生人士喜愛的「發酵鍋」！位於晶華酒店地下三樓的三燔本家反映「食」尚潮流，立即前往日本取經，自2月17日起至3月31日，推出以納豆、泡菜，和味噌為主角的「三燔發酵鍋」，搭配無限量吃到飽的丹麥雪花豬、美國牛的前胸肉與胸腹肉，週一至週四每人890元、週五至週日每人990元，活動期間點用發酵鍋更可享朝日生啤酒、水果沙瓦買一送一的優惠，邀請火鍋愛好者搭上潮流列車，品嘗風靡日本的美味鍋物。

日本人愛吃火鍋的程度和台灣人不相上下，店家每年都要推陳出新，透過新的口味或創意來吸引消費者的注意，2019年，因為健康養生風氣的盛行，如何健康的吃變成趨勢話題，加入了許多擁有高營養價值食材的「發酵鍋」也順勢受到市場強烈的關注。顧名思義，「發酵鍋」就是在火鍋中加入有助於促進腸胃蠕動，並且提高身體抵抗力的發酵食材，包括起司、味噌、泡菜、納豆…等都可以入鍋，與其他蔬食、肉品或海鮮共同烹煮。

經過多方嘗試，反覆調味，三燔本家廚藝團隊選擇在原有的經典高湯中加入納豆、泡菜與味噌，其中納豆是進口自日本、但在入鍋前先淋上麻油拌勻，降低過重的豆乳味；泡菜則是以泰國蝦醬、泰式辣椒粉、新鮮蘋果、水梨，與梅酒醃漬白菜與白蘿蔔，完成自製的爽口調味；味噌的部分更是講究的使用了氣味鹹香的紅味噌、甜味較重的白味噌、和豆香濃郁的信州味噌，以2比5比5的比例加入清酒與薑末相互調配製成，滋味恰到好處的同時、也讓薑末的辛香降低了肉品吃到飽的油膩感。

三燔本家資深協理張淑慧表示：「冬天吃火鍋是暖身顧脾胃的最佳選擇，品嘗健康與養生導向的『發酵鍋』還可以協助健胃整腸，三燔希望與時俱進，時時帶給消費者美味與創新兼具的料理。」上述「三燔發酵鍋」附贈紫蘇梅香涼番茄，內容豐美的時蔬盤，品質精良的丹麥雪花豬、美國牛的前胸肉與胸腹肉、讚岐烏龍麵和時蔬盤則是無限量吃到飽，甜點包括豆漿布丁豆腐和抹茶冰淇淋。週一至週四每人890元、週五至週日每人990元，免費加入「晶華會」成為會員https://event.silkshotelgroup.com/Home/，另致贈免收一成服務費的優惠券。