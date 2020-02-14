和逸飯店 ‧ 桃園青埔館 大型人才招募活動反應熱烈超乎預期

位於高鐵／機捷雙鐵共構的Ａ１８桃園站北側，預定今年夏季開幕的國際觀光飯店HOTEL COZZI和逸飯店‧桃園青埔館，昨日(2/12)在中壢區公所舉辦大型人力招募活動釋出約200個職缺，超出預期湧入大量排隊應徵人潮，每位面試官皆大喊吃不消。但是收穫多數在地的優秀人才也讓面試主管們大感不虛此行，有了充足的餐飲服務人力及專業的飯店人才，經過培訓後方能提供飯店開幕後國內外觀光及國際商務人士的需求，並提供HOTEL COZZI和逸飯店「時時體貼 處處合意」的品牌服務精神。國泰飯店觀光事業莊琬華總經理一早就前往活動會場關切面試動線及人才招募的所有環節，十分重視本次招募活動帶來的飯店核心人才。

對於本次衝高的應徵人數，國泰飯店觀光事業人才事業部朱淑宜總監要向桃園市政府表達感謝，因為就業服務處特別成立專案全力推廣，活動前詢問電話不斷，就業服務處長劉玉儀表示民眾對於青埔開發區的廠商提供的職缺都很有興趣，顯示對該區發展的信心，將會持續協助廠商媒合求職者，也鼓勵業者多多運用政府的就業補助方案，共創雙贏。

HOTEL COZZI和逸飯店‧桃園青埔館占地約6,800坪，設施包含席設250個座位的中西自助餐廳，提供豐盛多樣化的自助早、午、晚餐等全日服務時段，中餐廳席設132個座位，提供川揚特色料理、而大型多功能宴會廳為最多可容納高達54桌豪華婚宴空間，另有商務會議廳、主題娛樂酒吧、商務休閒中心及218間設計質感及特色兼具的海洋主題客房；未來也將結合八景島水族館推出夜宿水族館的新奇體驗，提供奧秘、浪漫、冒險、熱情及藝術的旅宿體驗。飯店座落於桃園高鐵特區，位據空港、高鐵與機場捷運三大交通樞紐，結合機場、高鐵及海洋主題(海陸空新體驗)，綜合以上利多條件，HOTEL COZZI和逸飯店‧桃園青埔館與八景島的跨界合作更是引起飯店業界的討論漣漪，為2020年令人引頸期盼的話題性國際觀光飯店。