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【武漢肺炎】出現隱性社區傳播？即日起提升日本旅遊疫情建議至第一級

中國河南、浙江列一級流行區，日本旅遊疫情建議升為第一級注意(Watch)

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/14 17:55
圖／美聯社。

圖／美聯社。

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）由於中國河南及浙江COVID-19(武漢肺炎)出現不易控制之社區傳播，且日本可能已出現隱性社區傳播，中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布，明（15）日起將中國河南、浙江列為一級流行區，此外，即日起提升日本旅遊疫情建議至第一級。

中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，由於中國河南及浙江COVID-19(武漢肺炎)病例均超過千例，且當地已出現不易控制之社區傳播，其中浙江病例已轉為本地病例為主，河南已有家庭群聚及疑似無症狀傳染者，因此自明日起將該兩省列為一級流行地區。

除上述兩省外，湖北省及廣東省已列為一級流行地區，中國其他省市(含港澳)則列為二級流行地區。

另外，日本近期陸續發生感染源不明個案，可能已出現隱性社區傳播，因此即日起提升旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地一般預防措施。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施。

民眾返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。
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