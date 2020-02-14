又是中國惹禍？ 北部40多歲男從深圳返台後確診百日咳

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內出現今年首例百日咳確診個案，患者曾至中國深圳洽公，返台後出現咳嗽有痰等症狀，於11日確診，目前已痊癒。疾管署呼籲，百日咳不論有無發病都具有高度傳染力，接種疫苗是最有效的預防方法。

疾管署今（14）日公布，國內出現今年首例百日咳確定個案，為北部40多歲男性，去年12月底曾至中國深圳洽公，今年1月10日返台，1月30日出現咳嗽有痰，期間曾至多家診所就醫，因症狀未改善，於2月5日至醫院就醫後採檢通報，11日確診，同住接觸者3人沒有疑似症狀。

百日咳主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，感染症狀為持續咳嗽超過兩週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症。

嬰幼兒感染後症狀通常較為嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

此外，由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議懷孕婦女、嬰兒照顧者可自費接種一劑疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。

疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。