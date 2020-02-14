短線疫情干擾 AI長線偏多不變

1月下旬以來雖受武漢肺炎疫情因素，美股及國際股市震盪， 但回顧美國市場過去SARS疫情表現，在下挫一段期間後， 市場仍舊回歸理性與基本面需求，恢復上漲趨勢，富邦AI智能新趨 勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券)經理人郭德齊表示，近期重量級科技股第四季財報釋出利多， 科技業獲利展望維持正面，顯示美股基本面有支撐，長線看好不變， 惟短線留意武漢疫情干擾，投資人不妨以多重資產型基金參與AI布 局。

1月底美國消費者信心公布優於預期，且為5個月以來新高之外，1 /29 FOMC會議決議基準利率以及寬鬆態度不變， 並聲明因就業市場強勁、家庭支出尚屬穩固等因素， 顯示美國經濟仍維持溫和擴張；再加上美國公布去年第四季GDP年 化季增率為2.1%符合預期，維持穩健增長態勢， 均佐證美國經濟基本面表現仍具支撐。

郭德齊指出，雖1月下旬以來受武漢肺炎疫情因素， 美股及國際股市震盪，但回顧美國市場過去SARS疫情表現， 在下挫一段期間後，市場仍舊回歸理性與基本面需求， 恢復上漲趨勢；儘管目前中國疫情尚未獲得穩定控制， 但美國疫情目前未有顯著擴散，加上近期已傳出疫苗研發已有突破， 在經濟基本面、財報表現以及國際資金充沛支持之下， 預期對美股影響程度相對有限，仍不改中長線偏多看法。 惟暫時對大中華市場干擾較大，以及部份半導體業產能受到影響， 可關注2月美國企業位於中國之相關產線是否確實復工， 後續仍須留意。

此外，郭德齊進一步指出，截至1月底止， 主要重量級科技股第四季財報表現不俗，其中蘋果受惠於iPhon e 11銷售表現，季營收達918億美元，較前年成長9%，EPS為 4.99美元，均優於預期表現，其中AirPods、Apple Watch等智慧穿戴裝置更超越Mac，躍居三大營收來源， 惟部分位於中國的Apple store及部分供應鏈暫時關閉， 短線股價受市場情緒影響而有震盪，但若2月份有望恢復營運， 預估對中長期負面影響應有限。另外，亞馬遜財報亦表現亮眼， 除營收年成長21%、EPS達6.47美元優於預期外，電商Am azon Prime服務會員顯著提升，且AWS網路服務系統營收亦穩定增 長，未來財測展望正面。其他如微軟、Netflix、臉書、 英特爾等營收表現也都超出預期，僅臉書因費用支出上揚， 在獲利展望上略有疑慮。

在美股整體獲利表現上，據知名調研機構Factset於1/24 預估顯示，2020Q1美股企業營收仍有4.3%的成長表現， 將顯著優於Q4的2.9%，且據Bloomberg數據顯示， 儘管近月股價升至歷史高檔區間，但NASDAQ指數的「 明年預估本益比」(以未來獲利潛力來計算)已有回落至去年Q4平 均附近，亦表示目前股價評價面仍不算太貴， 亦突顯對未來企業獲利展望維持樂觀。

而在標的選擇上，郭德齊認為，由於美國科技業財報表現亮眼， 財測也多優於預期，惟國際政經風險猶存，加上近期仍有疫情干擾， 因此近期仍不排除有震盪風險可能，投資人操作風險增加。而富邦A I智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)是市場上少見以AI產業為主題的多重資產型基金， 同時透過股、債及ETF等其他受益憑證多重資產配置， 能依市況調整佈局，協助投資人在時局變動下，掌握長線AI行情之 餘亦能兼顧風險平衡，是投資人值得長期佈局的優質選項。

NASDAQ指數vs.明年預估本益比

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：201 9.02.03~2020.01.31