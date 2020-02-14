新北校園版額溫槍教師研習開跑 上百名老師動手解決問題

嚴重特殊傳染性肺炎升溫， 新北市泰山高中運用技職專業知識及技術，自製「校園版額溫槍」 供校內寒假應急使用，更於今(14) 日起在泰山高中辦理4梯次131人次的教師研習， 將專業技術的成果與本市高國中學校教師分享， 結合相關領域課程內容作為專題製作教學示範， 體驗自製校園版額溫槍。

泰山高中李立泰校長說：「泰山高中自製『校園版額溫槍』 除提供校內使用外，學校也製作說明書， 讓參加研習的教師能夠快速瞭解製作原理， 也期盼能夠讓專業技職的成果落實與推廣， 鼓勵其他學校教師一同來為防疫工作盡一份力量。」

泰山高中電子科主任呂昇翰表示，為推廣這次的教師研習， 學校跨群科教師團隊不斷簡化製作流程，進行修正及改進。 參加研習的三重商工林志彥教師提到， 運用專業技能解決問題是技高教師最重要的教學目標， 感謝教育局與泰山高中辦理研習， 讓老師們能透過跨校跨群科相相互激盪， 不僅展現108課綱跨域學習的精神， 更加凸顯技術型高中務實致用的特色。

新北市教育局表示， 校園版額溫槍的開發並非要取代原有醫療器材防疫的功能， 而是希望能培養問題解決的能力，發揮技高務實致用的特色。另外， 新北市已成立教育體系防疫應變小組，提供防疫計畫、 檢核表及SOP，協助各校順利完成開學防疫整備作業。 各校除了要宣導落實生病不到校、勤洗手、多運動、 執行進校量體溫之外也可善用稀釋漂白水做環境消毒， 共同落實校園防疫。

新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，全面提升新北市技職教育品質。其中在「專業技職」領域， 落實新課綱核心素養理念及推動素養導向課程， 啟發學生思考與多元嘗試試驗的可能性， 展現專題實作及問題解決的能力，落實技職教育「務實致用」 的特色，培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。