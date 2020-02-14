中國封城衝擊民間消費 專家：春節7天損失至少人民幣5000億

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中國防堵新型冠狀病毒肺炎擴散，對超過80個城市實施程度不一的「封閉式管理」，取消多項年節慶祝活動，關閉交通運輸及零售行業，專家預估，1月24日至30日中國零售及餐飲銷售額，較2019年減少5000億人民幣（約新台幣2.15兆元）。餐飲、旅遊、電影、交通運輸等行業受到衝擊最大。

受疫情影響，中國經濟大受打擊，由於官方封鎖式管理，民眾害怕遭傳染不敢外出，百貨商場、飯店、餐廳、旅遊業及製造業等需客流量的行業銷售受到極大影響。

中國經濟衰退也引發蝴蝶效應，牛津經濟研究院估計，今年全球經濟成長將下修至2.3%，是自2009年以來最弱的1年。

中國社群媒體《微博》日前一則「#疫情下的底層人民」話題，吸引許多網友分享自身情況。

疫情發生時正值中國迎接新年，在廣州的春節花市，上千位小攤販早已從各地採購鮮花、年貨、燈飾及農產品等，墊付的資金，少則花費10萬元人民幣（約新台幣43萬元），多則花費了30萬元人民幣（約新台幣129萬元）以上。

疫情發生後，花市提早關閉，攤販們血本無歸，只能哭著砸爛好不容易買來的花。

有網友留言，自己坐標河北，家附近有位老爺爺，大過年的戴著口罩在街上賣1個1元（人民幣，折合新台幣約4.3元）的糖葫蘆，現在基本上每個村都封閉了，老爺爺可能待上一整天都賣不出去一根，街上根本沒有人。最後被路上的監督員大聲斥責，只能收拾糖葫蘆，默默地離去。

有網友說，表姐患了乳腺癌，家裡還有兩個孩子上學，唯一的經濟來源就是表姐夫開出租車的收入，每年春節期間都是旺季，今年因為疫情，出租車（計程車）都不能營運，收入起碼減少上萬元，真讓人無奈。

「因為過年訂年夜飯及年後聚餐的人特別多，那些小餐廳跟飯館就會在過年前進了很多貨，但是疫情一來就沒有人出門了，只能丟掉那些食材」

「交通封鎖後，飼料進不來，就算把雞養大了也賣不出去，那些個養殖場只能眼睜睜地看著10萬多隻小雞餓死。」

恆大研究院近日表示，由於需求和生產驟降，投資、消費、出口均受明顯衝擊，短期失業上升和物價上漲。餐飲、旅遊、電影、交通運輸等行業受到衝擊最大。

根據統計，1月24日至30日中國零售及餐飲銷售額，較2019年減少5000億人民幣（約新台幣2.15兆）。私人企業、小型企業、彈性薪酬制員工、農民工等受損程度大。

中國西貝餐飲董事長賈國龍表示，受疫情影響，全國60多個城市400多家西貝莜面村堂食業務已暫停，只保留100多家外賣業務，但外賣的量非常小，只佔正常營收的1成。

賈國龍表示，春節前後的一個月時間損失營收7、8億元人民幣，目前帳面上的現金加上貸款，最多也只能再發3個月的薪水。

中國火鍋龍頭品牌海底撈也在1月26日宣佈暫停中國門市經營，預估影響收入達到50億人民幣（約新台幣2153億元）。

（圖片截取自微博）