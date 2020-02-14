中國停工！「全球製藥業」面臨缺料危機？　印度藥廠：庫存原料本月耗盡

（台灣英文新聞／社會組 綜合整理報導）中國2019冠狀病毒疾病持續延燒，許多城市皆宣布實施「封閉式」或「封城」等管理方式來防疫，導致許多工廠的復工之日遙遙無期。有媒體引述印度製藥廠的警告，如果中國原料中斷供應，全球製藥廠將面臨原料供應短缺，甚至停產的危機。

《金融時報》報導，中國除了是科技、傳產原料供應大國，也是關鍵的藥品原料供應源，包括抗生素、糖尿病用藥、止痛藥、抗愛滋病毒療法等的關鍵原料。

據分析指出，印度高達7成的製藥原料倚賴中國進口，若中國工廠遲遲未開工，恐怕不只印度，全球將迎來下一波危機。

報導引述印度最大製藥廠普拉（Cipla）總幹事兼全球執行長Umang Vohra說法，他警告，除非中國恢復原料生產，否則大多數製藥廠的原料庫存，將在本月底耗盡，若中國持續停工到2月底或更之後，供應鏈將會有巨大的影響。

他指出，由於疫情關係已讓部分業者有預期的心理，因此開始囤積，並已有人開始拉抬價格，最後一定會造成大家因恐慌買不到藥，而開始搶購藥品，最終導致藥價成本上漲。

不過其他藥廠則否認原料短缺的可能性，但也會嚴加觀察，避免哄抬價格、搶購的情形發生。MoneyDJ理財網報導，輝瑞(Pfizer)正在密切監控情況發展，由於該公司多數成品及原料並不是由中國供應，至今沒看到多少影響，。

另外，歐洲製藥大廠對短缺問題也不是太擔憂。據消息人士指出，由於預期到英國脫歐影響，歐洲製藥廠早已囤好一堆藥品，正好可應付此次危機。