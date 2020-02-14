【西洋情人節】台灣花市賣況跌3成　菲律賓推出「抗武漢肺炎」花束、要價800元

菲律賓「抗武漢肺炎」特製花束, 搭配了口罩和牙膏等多款衛生用品 (美聯社) 菲律賓「抗武漢肺炎」特製花束, 搭配了口罩和牙膏等多款衛生用品 (美聯社)

菲律賓商家推出搭配口罩等防護用品的「抗武漢肺炎」花束, 可說應景又實用 (美聯社) 菲律賓商家推出搭配口罩等防護用品的「抗武漢肺炎」花束, 可說應景又實用 (美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 今天是西洋情人節，受到武漢肺炎疫情影響，台北花市玫瑰花等主力情人節用花的批發價、賣況都掉1到2成，200到300元的親民價格就能買到一把20枝特級玫瑰；零售市場方面，業界稱賣況掉了3成之多。

中國花卉更是價格崩盤，僅剩去年(2019年) 的1/3。在中國最大的花卉市場: 雲南斗南花市，花農一天含淚銷毀的玫瑰花超過百萬支。外送訂單顯示，今天(2月14日) 最熱門的禮物不再是鮮花，而是口罩。

中央社報導，受疫情影響，情侶們無法如往常那樣見面過節。大部分花店大門緊閉，少數還做情人節生意的店主則是在網路販售絕對不會凋謝的永生花。不少中國網友開玩笑稱：「生命誠可貴，愛情沒它貴。」

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至於中國網購則是小有成長，情侶們採取遠距互送的禮品當中，防護用品居首，其次是蔬菜。中國外賣平台銷量最高的「花束」中，榜首不再是玫瑰花，反而是西蘭花（青花菜），其次是花菜（花椰菜），第3是零食花束。

菲律賓商人則頗有遠見。根據美聯社報導，大馬尼拉新興商業區阿拉邦 (Alabang) 有商人推出了抗武漢肺炎的花束 ( anti-nCoV bouquet)。 花店老闆說，花束內容除了鮮花之外，還加上口罩、酒精、肥皂、牙膏與衛生手套，提醒大家今年情人節不只可以送鮮花，更可以加上應景又實用的的防護用品。

這款花束售價菲律賓披索1300元，相當於台幣將近800元。

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阿富汗尚未傳出武漢肺炎疫情, 西洋情人節前夕,買花民眾絡繹不絕 (上圖,美聯社) 。