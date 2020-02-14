【武漢肺炎】中國：糞便中驗出活病毒　台灣專家：飛沫與接觸傳染為主要傳染途徑

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）2019年冠狀病毒疾病持續在國際間蔓延，近來不時傳出從確診患者的糞便樣本中驗出病毒，換言之，「糞口傳播」恐是另一傳染途徑嗎？對此，中國疾控中心13日坦承，研究團隊從患者糞便中成功分離出病毒，不過這個結果與糞口傳播的關係需進一步的研究；而國內醫師則認為，該疾病的主要傳染途徑仍是飛沫、接觸傳染。

新京報網報導，繼中國工程院院士鐘南山、李蘭娟團隊分別宣布自新冠肺炎患者糞便樣本中分離病毒，中國疾病預防控制中心13日發布消息指出，中國CDC團隊從兩省的新冠肺炎確診病例糞便樣本中成功分離到兩株病毒，這證明糞便中確有活病毒的存在，不過這個現象與糞口傳播的關係需進一步的研究。

聯合報報導，中國醫藥大學附設醫院感染控制小組主任黃高彬表示，根據世界衛生組織公布的研究資料顯示，新冠肺炎停留在呼吸道的時間較長、停留在腸胃道時間較短，因此它主要的傳染途徑仍是飛沫傳染與接觸傳染。

再者，即便是17年前、環境衛生與醫療水準不比現在的SARS疫情期間，當時也自感染者的糞便中檢出病毒，但國內並未傳出感染者經由糞口傳染。

黃高彬表示，面對這波新興疫病，個人能作的就是培養良好衛生習慣來降低感染風險。

為了避免糞口傳播，中國專家則提醒，民眾、特別是餐飲從業人員應養成良好的個人衛生習慣，保持手部衛生，飯前、如廁後、接觸汙染物後要洗手；水果蔬菜食用前應清洗乾淨和削皮；蔬菜和肉類應煮熟，避免生食；處理生食和熟食的砧板和刀具要分開並注意隨時洗手。