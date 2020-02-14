南華大學泰國移地教學 推廣新南向慢城理念

南華大學葉月嬌副教授帶領自然療癒碩士班修習「慢食與美食科學」的學生前往泰國進行移地教學，並至廚藝教室學習(翻攝自南華大學網站) 南華大學葉月嬌副教授帶領自然療癒碩士班修習「慢食與美食科學」的學生前往泰國進行移地教學，並至廚藝教室學習(翻攝自南華大學網站)

南華大學執行教育部大學社會責任計畫，多年來協助社區推廣在地慢食，並開設「慢城學分學程」，並以培訓種子團隊為基礎理念，讓學生可以將社區學習經驗與新南向國家進行國際鏈結。葉月嬌副教授於2月7日至12日帶領自然療癒碩士班修習「慢食與美食科學」的學生前往泰國進行移地教學，並推廣慢城理念。

過去多年來，南華大學通識教育中心林俊宏主任，帶領學生在泰北實習與擔任志工，已建立深厚的基礎。這次的移地學習希望能將泰國廚藝教室的理念，以及透過與清萊咖啡園和其他台商所經營的農場合作，推動暑假實習與共同研發相關產品，結合本地社區特色，讓學生能開啟不同的視野。

本次交流也透過位於拜縣野豬生態園的張瓊勇先生協助，與泰國世界日報曹克謙主任交流，未來希望可以將南華大學多年來以慢城為意涵的推動經驗，與泰國的大學合作共同為社區環境永續努力。同時更與陽光有機生態農場負責人ANONG TIPHAN簽署合作協議。

推動環境永續不餘遺力的林聰明校長指出，氣候變遷及消費者飲食型態都是影響環境的重要因子，慢食理念就是希望能鼓勵自然有機飲食，並能教育廣大消費者。透過本次與泰國當地企業的交流，能協助在地社區建立不同模式，吸引更多觀光客前來體驗台灣的在地飲食。

修習本次課程的劉祐睿、沈彩吟及許淑娟同學也表示，這次的移地學習不僅學習泰國推動有機蔬食的理念，也以不同視野瞭解新南向國家快速發展背後的問題，將會把本次學習的經驗編輯成旅遊小冊與影音專輯，讓推廣慢城及慢食理念更落實。（新聞轉載自新住民全球新聞網）