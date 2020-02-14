「熟成實驗室 TK SEAFOOD & STEAK」廚藝團隊由華泰大飯店集團西餐主廚蔡泰 源，與 TK SEAFOOD & STEAK 主廚吳慶鴻領軍，不斷鑽研精進各種食材熟成方式， 更與具實驗精神的「瑞典高岸 HIGH COAST 威士忌」合作，以食材「熟成」搭配威士 忌橡木桶「陳年」為主軸，兩種熟成觀點交互碰撞，共同演繹「熟成Ｘ熟成」的經典饗 宴。

「熟成Ｘ熟成」意在透過需要由時間淬煉的料理與威士忌互相搭配，TK SEAFOOD & STEAK 將熟成技術翻玩創新，選用適合的優質食材，熟成 1 天至 90 天，勾勒食材 更加美好的滋味。

「HIGH COAST 瑞典高岸 單一麥芽威士忌」同樣如實驗室般，以不 同種類的橡木桶熟成，搭配天然溫差超過 60 度的極端熟成環境，加速強化威士忌與橡 木桶的作用，為威士忌注入豐美的靈魂。

以 TK SEAFOOD & STEAK 的「時間」，與 HIGH COAST 瑞典高岸 單一麥芽威士忌的「空間」相結合，同樣由熟成賦予更濃縮多 層次的滋味，兩種不同面向的熟成，交會時互放的光亮，為熟成帶來更多的精彩可能性， 更是一場味覺盛宴。

成功的餐酒搭配可以強化食物風味，讓滋味更加鮮明，更迸發不一樣的五感體驗， 「熟成Ｘ熟成」套餐首創以八道料理搭配六杯威士忌，售價每人 3,680元+10%，需至 少 6 人事先訂位。「櫻桃鴨胸、味噌和牛」搭配「QUERCUS II-ALBA美國白橡木桶」 帶出奶油的香氣，「屏東枋寮午仔魚一夜干」搭配「SECOND STEP 03 二號原創第 三」多層次口感酸甜鮮香，「熟成 7 天胭脂鴨胸與鴨腿香腸」搭配「QUERCUS IROBUR瑞典紅橡木桶」，木質調蜜餞香氣更顯鴨肉甜味，「鴨肝巧克力球」搭配 「QUERCUS III-PETRAEA 匈牙利橡木桶」，鴨肝鹹香與帶有辛香料調性的匈牙利橡 木桶威士忌更是相得益彰，「乾式熟成 21 天台灣牛帶骨沙朗牛排」與「覆油式熟成 90 天美國丁骨牛排」搭配「PX FINISHED 雪莉桶-台灣限定初版」，不同的時間交會出更 多不同的層次感，「法式澄清湯」與「焦糖布丁、焦糖牛奶醬、花生糖」搭配「HIGH COAST OLOROSO 雪莉桶」，澄清湯讓味蕾暫時休息，最後以甜點搭配同樣帶有輕 巧甜味的 OLOROSO 雪莉桶威士忌，劃下完美的句點。

「櫻桃鴨胸、味噌和牛」，櫻桃鴨胸以杜松子、白胡椒、煙燻紅椒、海鹽、黑糖醃漬 而成，味噌和牛則以白蘭地、味噌、醬油等拌勻抹上和牛三角肉醃漬風乾，經過時間與 香料的轉化，鴨胸味道更加鮮明，和牛味道馥郁迷人。

「QUERCUS II-ALBA 美國白橡木桶」，100%無泥煤威士忌。第一階段在波本酒桶 中陳釀，再移至初次美國白橡木桶中熟成。濃郁的香草與木質香氣撲鼻而出，血橙與葡 萄柚的清新果香隨後呈現，宛如置身春天的花園，繽紛而優雅。

「QUERCUS II-ALBA美國白橡木桶」帶有繚繞香氣與極佳耐飲性，適合開場飲用， 主廚設計鹽漬風乾火腿與之搭配，鹹點刺激唾液分泌適合做為開胃菜，兩者一同勾動食慾。

「爐烤屏東枋寮午仔魚一夜干」，將來自屏東、富含油脂的午仔魚去骨成片後，以 鹽、糖醃漬再風乾一夜，以烤箱高溫燻烤至表皮酥脆，肉質卻細嫩多汁、鮮美香甜。 「SECOND STEP 03 二號原創第三」，使用泥煤麥芽搭配少量的無泥煤麥芽釀製 蒸餾，在波本桶與鮮少為人使用的匈牙利橡木桶進行熟成。整體口感似皮革般的濃郁泥 煤味中帶出輕柔的香草氣息。 「爐烤屏東枋寮午仔魚一夜干」佐泰式酸甜醬散發多層次酸甜鮮香，HIGH COAST 選擇以同樣帶有多層次風味的「SECOND STEP 03 二號原創第三」，豐厚油脂讓丹寧 更加順口，與威士忌層層堆疊出迷人風采。

「熟成 7 天胭脂鴨胸與鴨腿香腸」，選用帶骨彰化胭脂鴨經 7 天低溫熟成，讓肉質 更芳香濃郁、鮮嫩多汁。鴨腿肉去筋挑皮製成絞肉，與茴香、芫荽籽攪拌後灌入天然腸 衣，搭配以洋蔥、鮮奶油、玉米粒與玉米梗一同熬煮的玉米醬。

「QUERCUS I-ROBUR 瑞典紅橡木桶」，以 200 公升的波本桶陳年 ，在最後 7 個 月使用瑞典紅橡木桶熟成，此種橡木的丹寧含量較高，為酒款帶來更多的甜味和辛香口 感，刻意不讓酒體入桶太深，才能最得當的呈現橡木桶帶給酒體的風韻 。

「QUERCUS I-ROBUR 瑞典紅橡木桶」製程經波本桶陳年，散發淡淡甜味，主廚 以此發想，選用同樣帶有甜味的胭脂鴨，與象徵日常所食穀物的玉米，鴨胸與鴨腿香腸， 展現鴨肉不同部位的口感，鴨胸軟嫩、鴨腿富有嚼勁，搭配熬煮而成的玉米醬，與酒液 散發木質調蜜餞香氣，襯托鴨肉更加香甜多汁。