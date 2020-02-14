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「TK SEAFOOD & STEAK」 Ｘ「瑞典⾼岸 HIGH COAST威⼠忌」 攜⼿推出「熟成Ｘ熟成」套餐

熟成⽜排與陳年威⼠忌交織時間況味熟成⽜排與陳年威⼠忌交織時間況味

By  台灣英文新聞
2020/02/14 13:09

「熟成實驗室 TK SEAFOOD & STEAK」廚藝團隊由華泰大飯店集團西餐主廚蔡泰 源，與 TK SEAFOOD & STEAK 主廚吳慶鴻領軍，不斷鑽研精進各種食材熟成方式， 更與具實驗精神的「瑞典高岸 HIGH COAST 威士忌」合作，以食材「熟成」搭配威士 忌橡木桶「陳年」為主軸，兩種熟成觀點交互碰撞，共同演繹「熟成Ｘ熟成」的經典饗 宴。

「熟成Ｘ熟成」意在透過需要由時間淬煉的料理與威士忌互相搭配，TK SEAFOOD & STEAK 將熟成技術翻玩創新，選用適合的優質食材，熟成 1 天至 90 天，勾勒食材 更加美好的滋味。

「HIGH COAST 瑞典高岸 單一麥芽威士忌」同樣如實驗室般，以不 同種類的橡木桶熟成，搭配天然溫差超過 60 度的極端熟成環境，加速強化威士忌與橡 木桶的作用，為威士忌注入豐美的靈魂。

以 TK SEAFOOD & STEAK 的「時間」，與 HIGH COAST 瑞典高岸 單一麥芽威士忌的「空間」相結合，同樣由熟成賦予更濃縮多 層次的滋味，兩種不同面向的熟成，交會時互放的光亮，為熟成帶來更多的精彩可能性， 更是一場味覺盛宴。

成功的餐酒搭配可以強化食物風味，讓滋味更加鮮明，更迸發不一樣的五感體驗， 「熟成Ｘ熟成」套餐首創以八道料理搭配六杯威士忌，售價每人 3,680元+10%，需至 少 6 人事先訂位。「櫻桃鴨胸、味噌和牛」搭配「QUERCUS II-ALBA美國白橡木桶」 帶出奶油的香氣，「屏東枋寮午仔魚一夜干」搭配「SECOND STEP 03 二號原創第 三」多層次口感酸甜鮮香，「熟成 7 天胭脂鴨胸與鴨腿香腸」搭配「QUERCUS IROBUR瑞典紅橡木桶」，木質調蜜餞香氣更顯鴨肉甜味，「鴨肝巧克力球」搭配 「QUERCUS III-PETRAEA 匈牙利橡木桶」，鴨肝鹹香與帶有辛香料調性的匈牙利橡 木桶威士忌更是相得益彰，「乾式熟成 21 天台灣牛帶骨沙朗牛排」與「覆油式熟成 90 天美國丁骨牛排」搭配「PX FINISHED 雪莉桶-台灣限定初版」，不同的時間交會出更 多不同的層次感，「法式澄清湯」與「焦糖布丁、焦糖牛奶醬、花生糖」搭配「HIGH COAST OLOROSO 雪莉桶」，澄清湯讓味蕾暫時休息，最後以甜點搭配同樣帶有輕 巧甜味的 OLOROSO 雪莉桶威士忌，劃下完美的句點。

「櫻桃鴨胸、味噌和牛」，櫻桃鴨胸以杜松子、白胡椒、煙燻紅椒、海鹽、黑糖醃漬 而成，味噌和牛則以白蘭地、味噌、醬油等拌勻抹上和牛三角肉醃漬風乾，經過時間與 香料的轉化，鴨胸味道更加鮮明，和牛味道馥郁迷人。

「QUERCUS II-ALBA 美國白橡木桶」，100%無泥煤威士忌。第一階段在波本酒桶 中陳釀，再移至初次美國白橡木桶中熟成。濃郁的香草與木質香氣撲鼻而出，血橙與葡 萄柚的清新果香隨後呈現，宛如置身春天的花園，繽紛而優雅。

「QUERCUS II-ALBA美國白橡木桶」帶有繚繞香氣與極佳耐飲性，適合開場飲用， 主廚設計鹽漬風乾火腿與之搭配，鹹點刺激唾液分泌適合做為開胃菜，兩者一同勾動食慾。

「爐烤屏東枋寮午仔魚一夜干」，將來自屏東、富含油脂的午仔魚去骨成片後，以 鹽、糖醃漬再風乾一夜，以烤箱高溫燻烤至表皮酥脆，肉質卻細嫩多汁、鮮美香甜。 「SECOND STEP 03 二號原創第三」，使用泥煤麥芽搭配少量的無泥煤麥芽釀製 蒸餾，在波本桶與鮮少為人使用的匈牙利橡木桶進行熟成。整體口感似皮革般的濃郁泥 煤味中帶出輕柔的香草氣息。 「爐烤屏東枋寮午仔魚一夜干」佐泰式酸甜醬散發多層次酸甜鮮香，HIGH COAST 選擇以同樣帶有多層次風味的「SECOND STEP 03 二號原創第三」，豐厚油脂讓丹寧 更加順口，與威士忌層層堆疊出迷人風采。

「熟成 7 天胭脂鴨胸與鴨腿香腸」，選用帶骨彰化胭脂鴨經 7 天低溫熟成，讓肉質 更芳香濃郁、鮮嫩多汁。鴨腿肉去筋挑皮製成絞肉，與茴香、芫荽籽攪拌後灌入天然腸 衣，搭配以洋蔥、鮮奶油、玉米粒與玉米梗一同熬煮的玉米醬。

「QUERCUS I-ROBUR 瑞典紅橡木桶」，以 200 公升的波本桶陳年 ，在最後 7 個 月使用瑞典紅橡木桶熟成，此種橡木的丹寧含量較高，為酒款帶來更多的甜味和辛香口 感，刻意不讓酒體入桶太深，才能最得當的呈現橡木桶帶給酒體的風韻 。

「QUERCUS I-ROBUR 瑞典紅橡木桶」製程經波本桶陳年，散發淡淡甜味，主廚 以此發想，選用同樣帶有甜味的胭脂鴨，與象徵日常所食穀物的玉米，鴨胸與鴨腿香腸， 展現鴨肉不同部位的口感，鴨胸軟嫩、鴨腿富有嚼勁，搭配熬煮而成的玉米醬，與酒液 散發木質調蜜餞香氣，襯托鴨肉更加香甜多汁。