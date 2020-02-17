碳儲存功能失靈 　20%亞馬遜雨林反成排碳大戶

（台灣英文新聞/李昱德綜合外電報導）巴西的亞馬遜雨林吸收人類大量的碳排，所以又稱為「地球之肺」，然而，現在研究卻發現亞馬遜雨林中有大約20％的地區，實際上製造的二氧化碳比吸收的還多，這到底是怎麼一回事？

事實上，樹木在生長的過程當中才會吸收大氣中的二氧化碳，而當樹木死亡時，這些吸收的二氧化碳就會被「歸還」，而由於大量砍伐樹木與森林大火的關係，亞馬遜雨林已經有高達20%的地區，開始歸還這些成長過程中吸收的碳，導致雨林反而成為碳排大戶。

在過去的10年內，由Luciana Gatti教授率領的巴西太空研究機構(INPE)團隊每隔兩週就會用裝設感應裝置的飛行器測量亞馬遜雨林不同區塊的溫室氣體，他們發現，雖然雨林仍然具備吸收大量二氧化碳的能力，因為伐林而數目大減的一個區域卻已經失去了這種重要的能力。

這份還沒有發布的報告顯示，亞馬遜雨林的東南區塊不只無法吸收碳，反而成為了排碳的源頭，一般而言，雨林在較潮濕的年份吸收二氧化碳的效果更好，但是這個區域無論乾濕，都只會排碳而已。

分析指出，這個結果令人感到憂心，這代表本來作為碳儲存要角的雨林，可能正逐漸轉變成排碳者，同個團隊的Carlos Nobre說，未來的30年內，可能有半個雨林都會轉變為這個角色，這還不包括砍伐林木與森林大火本身製造的二氧化碳量，因此真實的排碳數字會更為可觀。

在巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)已經聲明經濟發展比保護雨林更為重要的情況下，亞馬遜雨林角色變化的未來，可能並不是這麼久以後的事。