【台灣外交官蘇啟誠之死】涉侮辱公署被起訴 「卡神」楊蕙如首度出庭否認有罪、也無所謂「業主」

「卡神」楊蕙如14日戴著口罩, 在律師陪同下出庭 (中央社) 「卡神」楊蕙如14日戴著口罩, 在律師陪同下出庭 (中央社)

更新時間: 2020-02-14 13:50

首次發稿: 2020-02-14 12:00

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）楊蕙如今天(14日) 出庭時表示，日本關西風災事件中，她是在對抗來自中國的造謠、假新聞。此外她也沒有所謂的「業主」。

先前有輿論認為本案起訴45天才送審，是為技術性地拖過2020總統大選。今天在庭上，楊女的律師陳偉仁則宣稱，檢方案子辦完後45天才送審，讓流言排山倒海攻擊楊女，傷害被告人權。

《聯合》報導，針對楊蕙如的律師質疑送審程序，公訴檢察官陳照世反擊稱，台北地檢署辦案流程並無不法，且經得起檢驗，「歡迎來署切磋、指教！」

楊蕙如被控與下線蔡福明侮辱公署，蔡福明於偵查中認罪、指稱楊女是網軍頭；但蔡福明今天以預有出國行程請假，未與楊女法庭對質，蔡福明的律師說，等蔡下次到庭時再答辯。

報導稱楊蕙如出庭否認犯罪，她說，會在網路發文指示網友推文，只是想澄清關西風災時、中國有派車接台灣旅客的假消息，沒有所謂的網軍；並稱事實上，檯面上所有主要政黨，都曾與她主動接觸，她不認為檢方所舉證是犯罪的證據、或成為檢察官操作案件的理由。

楊蕙如還說，她並沒有所謂的「業主」，完全都是自發性行為，更沒有對價關係。

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首次發稿: 2020-02-14 12:00

【台灣外交官蘇啟誠之死】涉嫌侮辱公署被起訴 「卡神」楊蕙如首度現身、戴口罩出庭

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）「卡神」楊蕙如被控利用網路PTT論壇，侮辱大阪辦事處，被北檢依侮辱公署罪起訴，台北地方法院今天（14日)首次開庭。楊蕙如11時在律師陪同下到庭。這也是她案發後首次現身。

楊蕙如昨（13)日在臉書發文表示，過去中國網軍和武漢病毒一樣攻擊世界各國，包括造謠關西機場事件，她也被誤導。去年底她不想成為特定政黨轉移候選人無能焦點的工具，選擇沉默。她和律師團隊會爭取司法上清白的判決。

她在PO文中明示暗示說，目前社會大眾的焦點，應該是萬惡的中國與武漢肺炎 (而不是台灣社會同樣存在且無孔不入的各路網軍?!):

我和律師團隊會拿出我們的舉證去爭取司法上清白的判決。但在同時，我希望社會大眾把焦點集中在對抗來自中國，因為中國政府隱匿（甚至可能是改造病毒）所爆發的武漢肺炎疫情。來自中國各層面的惡意滲透無孔不入，組織的、媒體的、網路的，還有生化層面的。 台灣社會和媒體的焦點，應該放在怎麼一起團結打贏這場武漢肺炎的戰役！ (文: 楊蕙如臉書)

民國107年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，前駐大阪辦事處處長蘇啓誠於同年9月中旬在寓所輕生。

中央社報導，檢方查出，楊蕙如於107年9月6日提供申辦的網路，供友人蔡福明連線上網登入PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆掛）大阪空港疏散事件相關資訊」文章，貼文內容包括「大阪駐日代表處的態度的確惡劣…」還罵大阪辦事處是「黨國餘孽、爛到該死，整起事件應由大阪辦事處負責」等。

檢方指出，文章發表後，楊蕙如當天傍晚再透過LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。北檢去年12月2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如、蔡福明。

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