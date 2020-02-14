【武漢肺炎】人心比病毒還可怕 中國溫州防疫活活打死全村小狗

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中國溫州市永嘉縣黃山村因為有2名確診武漢肺炎患者，當地政府2月12日居然發動全村打狗運動，將村裡的狗活活亂棍打死。影片中1名女性飼主哭著反駁「我家狗都沒出過門，為什麼要打死！」，拿棍棒男子回嗆「這是國策」。

中國溫州市永嘉縣金溪鎮黃山村2月10號有2名外來人員返鄉探親，被確診武漢肺炎，金溪鎮政府便要求黃山村衛健局「消殺疫區內無人認領，有可能接觸到疫情的野狗、流浪狗進行撲殺，防治疫情通過染疫動物進一步擴散」。

（圖翻攝自微博）

但是黃山村卻直接撲殺村裡所有小狗，中國社群媒體微博上流傳一部影片，1名女飼主牽著小狗走出門，哭著對一群手持棍棒的人們大吼「我家狗狗沒有出去，幹嘛要處死！」

拿著棍子的男人回答「沒辦法，這是國策」，接著將小狗拖走，在樹下將狗活活打死。

影片在微博上瘋傳，引發大批網友憤怒，表示「看來2020給人類的警示還不夠呢」「你們中國人吃狗肉？ 哦，不僅這樣，我們還虐殺」「大晚上的看了睡不著，太難受了」

根據中國《傳染病防治法》規定，屬於永嘉縣管轄的村莊打狗，必須報請永嘉縣政府同意，永嘉縣政府也須取得溫州市政府授權，必須撲殺的染疫動物且必須公示。

有網友表示，官媒央視及人民網都已經闢謠目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病病毒（2019-nCoV），卻還是有一大群無知的領導帶頭虐殺動物！

不知是否因為民憤太重，當地政府開始撤掉#溫州永嘉打狗話題熱搜，刪除有關貼文，企圖控制大眾言論。

而陝西西安某小區，有保全以防疫之名，當著飼主的面將其愛犬活活打死。

世界衛生組織曾發佈微博，表示本次疫情病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物，與貓狗無關。民眾出門戴口罩、少去人群聚集地才是正確的防疫方法。

根據統計，目前全球新型冠狀病毒肺炎確診個案64,201例，其中63,615例集中在中國。