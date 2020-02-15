簡又新專欄 – 人權與氣候變遷 影響層面有那些?

氣候變遷肇因於人類過度使用化石燃料導致二氧化碳排放量上升，最初觀察到的只是氣象、環境等的變化，然而深入研究發現，氣候變遷的結果影響層面非常之廣，從政治、環保、產業到經濟等各層面，進而擴及人類本身。

據聯合國人權國際組織的一位官員分享，氣候變遷影響所及是很深遠的，因此從事人權工作者應留意這方面的問題。若從17項聯合國永續發展目標來看，每項皆與人權相關聯，其影響範圍皆觸及到人類生存權，如第三項健康與福祉，高溫環境對人類健康影響很大，農作物無法生長，進而造成糧食短缺，因此「活在健康的環境」是最基本的人權。

我們可以從五個方向來探討氣候變遷與人權之影響，第一是損害人民權利發展與和平；第二是有效的氣候行動需要更廣泛有意義的參與；第三是保護捍衛環境的人；第四是受到氣候變遷影響最大的小島國家，他們認為攝氏2度太過保守，因而訂定另一新目標─攝氏1.5度；第五是聯合國氣候公約欲集結企業重視氣候變遷的問題，若無企業共同努力，則很難達成。

延續氣候變遷對糧食的影響，接下來我們來談人造肉。自古以來就有素食，然而如今所談的「素」食早已隨著時空背景不同而有所變化，如今在速食店已可以買到素食漢堡，全因環保意識抬頭帶動了世界研發素肉風潮。有人曾評估，當你養一頭牛時，差不多需餵養10公斤的農作物時才能養1公斤的牛肉，然而這樣的飼養方式將會破壞環境、污染水源、增加運送過程的碳足跡等。

為此，Bill Gates、李嘉誠等知名人物認知到解決問題的根本是必須要減少二氧化碳排放，皆開始投入經費研發人造肉，或是用蛋、菇類等食材研發素食漢堡，其口感、味道都和葷食漢堡沒有兩樣。佛羅里達州奧蘭多迪士尼樂園(Disneyland)的餐廳與速食店也於10月起提供素食選擇，預計共有高達4百多項不含肉、奶、蛋與蜂蜜餐點，皆是用全素的食材來製作，2020年加州迪士尼樂園也將跟進。

而這一股風潮也吹進美國矽谷，各種提供素食餐點的餐廳應運而生。全球最大速食業者麥當勞與超越肉類公司(Beyond meet)合作推出素食漢堡，已於9月底正式在加拿大安大略省的28家分店進行試賣，台灣也有店家販賣素食牛排

近年來，我們對食物的選擇受到氣候變遷的影響，全世界九大替代肉製品的製造商從2013年開始至今的銷量增加56%，素食餐點顛覆了傳統觀念，也讓人看到人造肉的研發所帶來的未來性。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出