簡又新專欄 – 從氣候變遷看永續投資

自2015年起，台灣永續能源研究基金會開始舉辦「國際氣候外交圓桌會議」，邀請外國使館、政府及台灣企業，共同交流國際間氣候變遷及永續議題相關策略及經驗。

「2019第五屆國際氣候外交圓桌會議」以「永續投資」為主題，邀請英國在台辦事處代表唐凱琳(Catherine Nettleton)、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德(Guy Wittich)、澳洲辦事處代表高戈銳(Gary Cowan)、德國在台協會副代表施碧娜(Sabrina Schmidt-Koschella)與金融監督管理委員會副處長胡則華等五國代表，與會貴賓共計超過80位貴賓、65個機關企業等來賓與會，共同推動永續投資的在地與國際經驗鏈結。

去年藉由國際氣候外交圓桌會議，由諸多高階主管出席，大家都帶來不一樣的意見，希望尋找適合有利本國、地區性的發展策略。在世界各國，尤其是歐洲國家在氣候變遷上的努力，多不約而同提出不同的政策，形成新的產業環境。

台灣的金融業在國際雖非特別有名、規模也不大。如今，我國金融業將因風力發電的融資而揚名全世界。台灣的銀行對於再生能源的貸款，近年來已從原先的陌生到如今的深度投入，致力協助新興綠能產業的發展，並在各面向謹慎分析，以做資金有效應用。

由於發展風電需要龐大的資金，丹麥退休基金雖表示願意承包一切，然而政府認為應將這些再生能源的基礎結構國產化，而不是只有付電費而已。這樣的策略與想法仍有諸多挑戰，畢竟像風力發電的需要用很多技術的投入，若全部靠進口的話，光是材料的海運成本和稅務成本就很可觀，因此希望盡可能做到產業在地化。

另外，為了配合新興產業的發展，英國的金融產業出現了新的「永續投資」概念，值得大家注意的是，「Financing Green」與「Greening Finance」兩者概念的不同。「Financing Green」是金融業務協助綠色的產業，「Greening Finance」則是金融業務要做綠色的工作。目前台灣的「Financing Green」是要強化對綠色產業的貸款，也就是像風力發電或是太陽能發電。

在這場圓桌會議裡，大家最感興趣的莫過於「氣候變遷相關的財務揭露(TCFD)」這個議題，如何取得一致的氣候相關財務資訊揭露，以俾利各國、各界的金融政策制定，並避免相關金融風險。其源於《巴黎協定》生效後，全球政府、產業逐步進行能源轉型行動，以達到「碳中和(Carbon Neutral)」之目的。聯合國有鑑於此，因而擬定一試算方式以利金融業精準試算所有的投資金額，以面對這新一波的產業轉型。

另外，則是未來的「碳排」將會有價格，就跟我們去買汽油一樣是有價商品。這是因為消費者的行為改變，將會影響所有的商品的製造需求，進而影響各業者的行銷生產規劃。

因此，「氣候治理」成了業者不得不重視的一環。在經濟面上，「能源轉型」、「碳排」都要精算，以構建一新藍海。在環境面，無論是在國外還是國內生產，都應注意友善環境的部分，因為這將是消費者首重與評估商品的一個重要條件。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出