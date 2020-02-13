義美菲籍移工發難　函請菲總統杜特蒂解除對台「臨時旅行禁令」

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導) 菲律賓政府擴大「臨時旅行禁令」至台灣，引起社會各界關注，在台工作的菲籍移工聯署請願，向菲國總統杜特蒂表達盼取消禁令。

菲律賓總統杜特蒂日前宣告針對中國及其特別行政區的「臨時旅行禁令」擴大至台灣，影響範圍擴大除對往返兩地台商造成影響，對菲律賓移工的衝擊更高，掀起社會討論聲浪。

超過400名在台的菲籍移工聯署向菲國政府請願，希望能取消「臨時旅行禁令」，他們於今（13）日寄出給菲國總統杜特蒂的請願書，同時，南部的菲律賓社群也透過影片表達不滿。

義美食品顧問程豫台13日在接受菲律賓媒體abs-cbn電話訪問時表示，有410名菲籍員工簽署給杜特蒂的請願書，他們對於「臨時旅行禁令」將會影響到工作合約而感到憂心忡忡。他說，「這些輪班的移工們在台灣完成工作後會想要回家，同時我們也會需要得到新進的菲律賓移工的幫助。」

菲籍移工在該封請願書中提及，「我們這些在台灣義美食品公司工作的員工，請求政府讓我們再次到台灣工作，尤其針對那些還正在履行合約的員工。」

程豫台透露，該請願書已於今早遞交至馬尼拉經濟文化辦事處，該處代表班納友（Angelito Banayo）也向《ABS-CBN》證實此消息。程豫台說，義美食品只聘僱來自菲律賓的外籍移工，現在仍有一批員工在菲律賓無法來台，我們要求馬尼拉經濟文化辦事處能協助將此信交給菲國政府。

同時，南台灣的菲律賓移工在影片中表達他們的恐懼，他們害怕將會失去數以萬計的海外工作機會，也深怕台灣政府將會尋求其他國家移工協助。