〈時評〉厲害了！中國

去年12月30日，中國武漢中心醫院眼科醫師李文亮在微信群組向同學與同儕低調討論華南水果海鮮市場出現SARS確診案例，吩咐提高警覺；不料隨即連同其他7位醫師遭武漢公安當局以網路造謠罪嫌約談，並於今年1月3日被要求簽下「訓誡書」。一時之間，這8位武漢「造謠者」被大量中國新聞聯播批鬥，儼然人人喊打的全民公敵。1月30日，李文亮示警的病例，已被世界衛生組織視為「國際關注公共衛生緊急事件」。

──厲害了，中國醫師的「造謠」，一個月後能變成世界衛生組織認證的「國際關注公共衛生緊急事件」！

全球已有26國出現武漢肺炎確診病例。本來很羅曼蒂克，可以帶來觀光人潮與錢潮的國際郵輪，因為鑽石公主號「中鏢」（至12日中午止，已有多達174個武漢肺炎確診病例），使得一月間曾停靠過中國口岸的21艘大型郵輪，現在遭台灣、日本、菲律賓、泰國、關島等拒絕停泊靠岸者有之，旅客被拒絕下船者有之。

空運方面，為防阻疫情的擴散，許多國家或暫停班機中國起降，或拒絕中國旅客搭乘，或對14天內曾停留中國、甚至於只在中國轉機之非本國籍旅客，都會在被拒絕入境之列。

──厲害了，中國人人見人怕、人人避之唯恐不及！如臨大敵的世界各國海關，誰敢忽視中國人的存在？

20世紀末，中國人喊出「21世紀是中國人的世紀」，今天看來，好像還真有那麼回事。

首先，是2002年在中國廣東省順德市爆發的SARS，讓世人領教了中國人推拖拉扯騙那一套醫療管控的厲害。

其次，非洲豬瘟自東歐擴散後，於2018年8月1日在中國遼寧省瀋陽市出現東亞地區第一個破口，到2019年4月19日，中國31個省市自治區都傳出豬瘟疫情。中國當局可以逼中國的回教徒吃豬肉，也可以讓非回教徒的中國人沒有豬肉吃，這有夠厲害吧？更厲害的是，中國還可以讓非洲豬瘟的病死豬，泳渡台灣海峽，試圖投奔自由的台灣！

現在，武漢肺炎是進行式，中國當局防疫大作戰的SOP，台灣人當然沒有置喙的餘地。倒是若干人住台灣、心在中國，對我衛生醫療體系指指點點，好像只有（口罩）貨出去、（武漢肺炎確診病例）人進來、（醫療防治）花大財，才是正辦，讓人興嘆：21世紀如果是中國人的世紀，怎生了得？

（作者為新竹教育大學退休副教授）