全台和逸飯店 X 慕軒飯店「2020 AMAZZING POP-UP！」

國泰飯店觀光事業即日起至2020年3月31日止（入住期限至2020年4月30日）推出專屬國人的超驚喜「2020 AMAZZING POP-UP！」住房專案。鎖定精緻服務的都會商務人士及要求質感品味的自由行旅人，選擇緊鄰捷運且能遠眺高雄港都美景，始終維持超高住房率的和逸飯店．高雄中山館雙人入住只要1,699元/晚。

另外在各大訂房平台皆為高評價首選的HOTEL COZZI和逸飯店．台北民生/忠孝館，或是在完美融入童趣主題並於近期網路聲量持續爆表，適合全家觀光出遊且美食雲集的和逸飯店．台南西門館，亦皆享有超快閃優惠價，每房1,999元/晚。國泰飯店觀光事業誠摯邀請您感受HOTEL COZZI和逸飯店精心打造的舒適合意住宿體驗，以適切的溫度，提供具親和力但不叨擾的服務品質，洗滌旅客疲憊的身心。

為回饋給長期支持國泰飯店觀光事業的旅客，現在官網預訂『2020 AMAZZING POP-UP』住房專案享「驚喜入住價每晚1,699元起 X 用餐7折 X 500元住宿抵用券 X 會員現折100元」多重優惠，住宿優惠最低1.8折起。

此外，想體驗超五星級的設計精品飯店，就絕不能錯過倚著台灣最美欒樹大道的MADISON TAIPEI慕軒飯店，地理位置坐擁敦化南路優越的黃金區位，且於2018-2019連續兩年名列台北米其林指南推薦飯店，更是響應國泰飯店觀光事業聯合優惠，祭出從未提供過的每晚2,999元起超狂房價，同樣享有用餐7折、500元住宿抵用券及會員訂房現折100元等優惠，期望提供懂得生活的品味人士入住，成為在旅途中的品味居所、靜心之處。