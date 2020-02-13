黑鷹調查報告出爐 肇因為環境及人為複合因素

國防部15日表示，UH-60M黑鷹直升機已全面檢查完成， 戰備、救護任務不受影響。一架空軍救護隊黑鷹正在嘉 義基地執行訓練任務。 中央社記... 國防部15日表示，UH-60M黑鷹直升機已全面檢查完成， 戰備、救護任務不受影響。一架空軍救護隊黑鷹正在嘉 義基地執行訓練任務。 中央社記者游凱翔攝 109年1月15日 (來源 中央社)

UH-60M黑鷹直升機元月失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。知情人士今天表示，初步調查後，研判失事原因是因為環境及人為的複合因素所造成，近期將對外召開記者會說明。

國防部晚間發布新聞稿表示，黑鷹失事調查小組協同運安會及美方專案判讀，已完成階段事實調查報告，預計2月15日上午10時在國防部召開記者會向外界說明。

空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

事發隔日軍方尋獲黑盒子，並在1月8日交由美國在台協會（AIT）送往美國，由美軍進行為期約4週的解讀，而黑盒子已在上週運返台灣，空軍依照相關規定由專家學者、軍方人員組成飛安鑑定調查委員會進行階段調查。

知情人士下午接受中央社訪問時表示，目前已完成初步調查報告，初步研判失事原因是因為環境（天氣、地形）及人為的複合因素造成。

他指出，失事地點當天的天氣狀況不佳，直升機進入雲霧中來不及反應，最後造成憾事，至於確切原因，軍方將在近期召開記者會對外說明。

中華民國引進60架黑鷹，分別配屬陸軍30架、內政部空勤總隊15架（2018年2月5日蘭嶼失事1架，剩14架）、空軍救護隊15架（日前新北失事1架，剩14架），目前共58架。

陸軍黑鷹已在去年10月舉辦成軍典禮，空軍救護隊黑鷹明天將在嘉義舉辦成軍典禮，但不邀請媒體前往採訪，採低調方式進行。