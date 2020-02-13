富邦投信：分散布局避震盪　靜待陸股底部現

近期受武漢肺炎影響，投資者風險趨避意識提高， 全球風險性資產出現震盪走勢，中國股市亦同步修正， 現階段該如何看待陸股？ 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示， 因疫情導致新春開工延後，將使中國第一季GDP出現下修， 但以過往經驗來看，中國第二、三季度政策出台拉升經濟預期上升， 中國將進入全年GDP 6%的保衛戰。

粘瑞益指出，武漢為中國交通樞紐，半導體重鎮， 封城對中國整體經濟有一定影響，各大企業延後開工， 中國目前仍處於低庫存狀態，市場預期庫存回補需求將往後遞延， 待疫情告一段落後，將有機會出現補庫存需求。

從歷史經驗來看，2002年~2003年SARS期間， 由於人員流動受到限制，衝擊最大的是消費服務類股， 與此次武漢肺炎極為相似，居民減少或限制外出，消費，旅遊、 餐飲酒店、教育、房地產等產業影響最直接； 而影響較小的則是科技類股與生物醫藥等類股。

粘瑞益認為，鑒於武漢疫情不確定因素仍未排除， 短期波動風險加大，建議於初期避開風險資產， 等待疫情邊際轉暖後再參與反彈行情。就空間角度觀察， 預估上証綜合指數波動區間將落在2,600點~3,000點， 就時間的層面研判，指數相對低點有機會在2月中下旬~中國兩會召 開之前看到。接下來則要觀察兩會是否釋放相關政策利多，預估在5 月之前，A股震盪機率仍偏高。

現階段可優先關注兩類板塊，第一類是農曆年前逆勢上漲、 機構投資者仍在持續買入的，如電動車、半導體子行業等； 第二類則是前期強勢上漲，但1月21-23日出現補跌的， 在靜待市場調整結束，仍有機會再度反彈， 未來盤勢持續關注新型冠狀病毒的最新進展， 倘若疫情獲得有效控制，即確診人數開始下降， 則不失為進場布局股市的絕佳時點。

粘瑞益建議投資人，可採取定期定額與逢低分批布局策略，以大型A 股ETF作為核心部位，如富邦上証(股票代號：006205)、 富邦深100(股票代號：00639)，搭配富邦中証500(股 票代號：00783)，以時間換取空間，透過分散布局， 參與中國政策入市的投資機會。

【上証綜合指數走勢圖-比照SARS事件與武漢肺炎疫情】

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：200 0.02.09-2020.02.04