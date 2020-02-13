因應嚴重特殊傳染性肺炎 新北教育局送上防疫Q&A懶人包

今(109)年開學延至2月25日， 新北市教育局除了暫停原有高中職以下學校及公立幼兒園各項活動， 特別彙整並持續更新嚴重特殊傳染性肺炎防疫Q&A， 第一線公告各項活動及期程之辦理狀況，只要上新北教育局網站/ 防疫專區(網址：https://www.ntpc.edu. tw/)及教育局FB官方粉絲專頁-新北學Bar(網址http s://www.facebook.com/ ntpcedugov/)即可查詢。

大學指考日程將依據教育部指示延後至7月3日至7月5日， 新北市共有板橋高中、新北高工、新北高中、 永平高中及新莊高中5所考場學校， 將配合大考中心辦理相關考試作業。因應開學日延後， 2月15日依據中央規定原應補上班及上課，調整為補上班、 不上課；各級學校畢業典禮延期舉行，辦理區間調整為： 國小6月23日至7月4日、國中6月20日至6月28日、 高中職6月15日至6月24日； 108學年度第二學期休業式也延後至7月14日， 暑假將自7月15日開始。

此外，升學及入學相關期程，例如：國小新生報到日、 高中免試入學(含公立優先免試)、大學繁星推薦、 大學個人申請及登記分發，仍依照原先公布之期程辦理，僅國中新生 報到日期訂為7月6日以後，各高中職若有補考、重補修、 銜接教育課程及轉學考將由各校訂定適宜期程辦理。

教育局表示，因應寒假延長，相關防疫資訊、升學、入學、競賽、 甄選、暑期育樂營等期程之Q&A， 將持續視防疫情況以及教育部公告更新，即時解答親師生疑問， 也呼籲一同落實勤洗手、生病在家休息、避免用手接觸口鼻、多到戶 外運動，養成健康自主管理的好習慣。