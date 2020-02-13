防疫放閃新去處!浪漫進林園!愛的迫降!花束告白!

疫情來襲!情人節進電影院擔憂嗎?想跟心目中愛的迫 降男主角利正赫告白!還是想浪漫放閃!來戶外開放的林家花園準沒 錯!林園配合西洋情人節2月14、15日兩日推出愛的告白貼文送 金莎巧克力花!除此之外，還有當代傳奇劇場崑曲《遊園》演出， 情人節不知去哪慶祝的民眾，不妨到林家花園走走逛逛。

感情升溫最好去處，就是在林家花園的夜間光雕秀前面告白， 此光雕特別用「穿梭浪漫」點亮為主題，以光雕投影的方式， 將典雅建築與科技光影互相結合，讓花園變成中西合併的景點。 自開放後廣受民眾喜愛，參觀民眾也突破六萬人潮， 也成為情侶間約會、散步的首選景點，情侶能夠從早上看園林精緻優 美的庭園造景後，繼續觀賞夜晚的光影互動， 體驗花園不同面貌之美。

當代傳奇劇場也將在情人節當天(14)日15點及18點兩場 在方鑑齋演出崑曲經典愛情戲曲《遊園》，每場開放60人， 觀眾可提前至現場領取號碼牌入場， 歡迎喜愛看戲的民眾千萬不要錯過。此外林園還特別量身打造情人節 告白活動！2月14日及15日兩日，於晚上7點後，歡迎朋友、 夫妻、情侶在林園夜間景點合照，並說出「愛的告白」上傳至臉書， 憑打卡畫面即可到服務臺兌換金莎花束1支，每天限量50支， 送完為止，放閃還能拿禮物，感受濃濃愛戀氛圍！

新北市文化局提醒，「蝶舞光綴」光雕秀展演時間為晚間7點至8點 半，每15分鐘展演一場，每場約3分鐘。 另為顧及夜遊民眾的安全，夜間不開放月波水榭、如意池、 榕蔭大池等區域，民眾夜間遊園拍照時，請注意孩童安全， 並留意腳步及行走安全， 歡迎民眾一同來感受林家花園別於以往的夜間魅力。 更多活動詳情請上「林家花園 穿梭浪漫」活動網站，或臉書「國定古蹟林本源園邸─ 板橋林家花園」查詢。