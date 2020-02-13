乾燥花保情意 情人鮮花DIY報您知

轉眼間甜滋滋的西洋情人節就要到來了， 又是一個讓人燒腦袋的節日， 到底該送什麼才不會花了冤枉錢還錯過緣份呢？ 新北市政府農業局介紹情人節乾燥花束DIY， 永續維持情人的愛意，讓您送禮送到心坎裡，征服女友的心。

選購情人節禮物，不妨來趟板橋花市，今年花卉品質優良、 價格平穩，像是代表浪漫的「玫瑰花」一束大約250元， 另外像是代表著珍愛之意的「洋桔梗」一束同樣約250元。 許多男性藉由送花來向另一半告白，其中花語像是送1朵玫瑰花代表 著一見鍾情、你是我的唯一，12朵代表心心相印，99朵代表天長 地久…等許多花語都是有著美麗寄喻。 若覺得玫瑰花已經過時或是太普通，也可以挑選乾燥花材料，自己D IY做一束獨一無二的花束，亦是女士們的最愛。

農業局表示，情人節許多女士們都會收到鮮花， 卻苦惱鮮花無法長久保存，建議女士們可以將收到的鮮花製成乾燥花 ，讓男伴的心意永留傳。製作乾燥花方式也相當容易， 首先可以用麻繩綁住花材，將之吊掛在通風良好的避光處， 約一至兩週即可完成乾燥花。接下來就是拿出一個玻璃瓶或筆筒， 將乾燥花插入其中，就完成一個美麗的裝飾品， 同時也是將男伴的心意長久留存在身邊！

板橋花市黃禎揚理事長表示，花市內攤商因自有苗圃或直接自產地大 量批購，花卉商品價格優惠、種類眾多， 情人節想買束花向女伴表達愛意的民眾，歡迎來到板橋花市選購。新 北市板橋藝文休閒花市地點位於板橋區文化路與民生路口（民生高架 橋下，捷運新埔站旁） ，營業時間為每日上午9時至晚上6時，每週一公休。