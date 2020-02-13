防疫在家有準備 中華電信推家庭健康防疫專案

新型冠狀病毒疫情來襲，中華電信除了提供異地辦公解決方案， 協助企業在疫情期間順利營運，今(2/13) 日亦公佈多項家庭健康防疫專案，讓民眾網路申辦， 在家防疫也能飆網、追劇、打Game不無聊，連繳費都免出門。

健康御守專案送空氣清淨機

中華電信網路門市即日起至2月29日限時推出「 HiNet光世代+MOD健康御守」專案， 凡新申請或升速HiNet光世代300M(含)以上， 同時新辦MOD自選餐(全選/50)/包月7選1， 簽約2年就享好禮三選一：奇美空氣清淨機AP-12H0NM (市價10,900元)或日本IZUMI電動刮鬍刀(市價12, 738元)或Hami Point 6,200點(1點1元)。在家飆網最防疫，享受清新好空氣。

智慧生活方案在家免費追劇

新申請/升速/續約「HiNet光世代智慧生活」 優惠方案100M(含)以上，可免費看Hami Video影劇或電視，追劇省心又防疫。另有i寶貝智慧音箱( 可聲控MOD)、進階型家用Wi-Fi、 健康雲或安心上網可供選擇，打點一家大小的數位生活。

寒假多2 週 組隊打 Game 最暢快

透過中華電信網路門市新申請/升速/續約「 HiNet光世代電競」優惠方案300M(含)以上， 享Logitech G電競周邊多選一：Astro A40電競耳機麥克風(市價4,990元)、羅技G502 LIGHTSPEED 高效能無線電競滑鼠(市價4,990元)或Hami Point 4,000點。在家防疫玩Game不中離。

MOD強檔上映 陪你學習不中斷

MOD獨家搶先發行2019最強國片《返校》榮登1月銷售冠軍， 創下MOD華語電影銷售最高紀錄；另有強檔電影《小丑》、《 雙子殺手》、《全面攻佔3:天使救援》、《寄生上流》、《 冰雪奇緣2》、《82年生的金智英》及《從前，有個好萊塢》， 在家防疫亦能欣賞最強檔電影。

MOD「學習」專區更提供豐富內容，觀看國中全科教材影音內容， 快速掌握最新、最精準的考題趨勢，還能隨選即看，重複觀看， 直到看懂為止。空中英語教室、大家說英語、 ABC互動英語等英語學習影片供用戶免費收看， 讓民眾在家防疫亦可增強自己的英語能力。

短期租用免設定費

另提供短期租用方案，凡新申請HiNet光世代， 免收HiNet設定費，方便您時時刻刻與網路世界接軌。

繳費免出門行動電信帳單代收最便利

行動電信帳單代收多項好康回饋，3/15前首次使用Google Play帳單代收服務消費送60元回饋金，即日起至2/29止， 使用中華行動帳單代付App Store等平台消費，新客戶享最高60元折抵金， 不分新舊客戶消費任一筆送1GB行動上網量， 活動期間累積消費滿1,999元，再抽最高2,000點Hami Point回饋，1點等於1元，折抵帳單超好用！即日起至2/ 29止，使用中華支付行動帳單付款儲值MyCard點數， 不分新舊客戶享高額點數回饋，最高回饋100%！ 儲值指定精選遊戲再享豪華禮包、虛寶回饋!在家防疫繳費免出門， 更享多重好康回饋！

網路申辦最防疫好禮直接送到家

以上優惠方案皆可透過中華電信網路門市申請，不用出門人擠人， 在家防疫最安心，方案贈品直接送到家，便利又安全！