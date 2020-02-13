台灣名導蔡明亮進軍柏林影展　唯一華語電影力拚金熊獎

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台灣導演蔡明亮新作入圍本屆柏林影展角逐金熊獎，是唯一入圍的華語作品，也是台灣文化內容策進院首度策展帶團前進歐洲。該片將於2月27日全球首映。

第70屆柏林影展與歐洲電影市場展將於2月20日舉行，蔡明亮導演新作《日子》再度入圍角逐金熊獎也是本屆唯一入圍柏林影展的華語電影。此外，著重人才培育的柏林新銳營，也有三位台灣新秀入選。

此次柏林影展更是文化內容策進院（TAICCA）（以下簡稱文策院）首度策展帶團前進柏林的歐洲電影市場展，也將以IP Showcase（台灣作品媒合會）等更貼近市場的方式，向國際市場介紹更多具潛力的台灣影視作品。

2月13日舉辦的柏林影展行前記者會上，導演蔡明亮與《日子》兩位男主角一同出席，包括他長年合作的演員李康生，以及導演在曼谷街頭發掘的寮國新人演員亞儂・弘尚希（Anong Houngheuangsy）。

蔡明亮表示，跟李康生合作了30年，仍然站在彼此旁邊。現在鏡頭多了一個年輕的演員，希望有更多餘生可以繼續拍他，讓亞儂・弘尚希可以看到世界的多彩。

蔡明亮提及，他很高興可以帶著李康生跟弘尚希回到柏林，會不會得獎不是最重要的事情。蔡明亮導演也跟大家分享，他拍的是工業裡面的手工業電影，能夠拍出新的概念。他也將在胡晴舫院長的邀請下，在柏林舉辦講座分享手工電影的概念。



記者會上演員弘尚希（左）與李康生合影（圖/文策院）

文策院表示，將以整合國家隊的參展概念，升級柏林電影市場展台灣館以及台灣之夜活動；同時，更將首度啟動IP Showcase機制，帶著三部由金馬創投評選獲獎、深具潛力的電影作品企劃《氣》、《神人之家》及《無聲》主動出擊市場展，為台灣參與國內外展會帶來新的改變。

文策院說明，2005年，蔡明亮以《天邊一朵雲》入圍主競賽項目，一共帶回傑出藝術成就銀熊獎、國際影評人費比西獎等三項獎項。相隔15年，蔡明亮再度以《日子》入圍柏林影展，也為台灣創下再次挑戰柏林主競賽獎項紀錄。《日子》即將於柏林影展期間，2月27日舉行全球首映，並與其他17部影片一起角逐金熊獎。

文策院透露，擁有悠久歷史，深受影人推崇的柏林影展新銳營，今年，有3位優秀的台灣影人入選。許耀文以發行代表、影評人身分入選、鄭雅之以導演身分入選，黃胤毓導演則以VR短片案《免簽入境》入選。

第70屆柏林影展將於2月20日至3月1日舉行，歐洲電影市場展（European Film Market）於2月20日至27日舉辦。



電影劇照（圖/文策院）