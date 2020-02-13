美1981年科幻小說神預言「中國實驗室出產」武漢病毒？其實還有俄羅斯版...

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）武漢肺炎疫情高漲之際，近日國外社群網站流傳一部1981年出版的科幻小說《黑暗之眼（暫譯）》（The Eyes of Darkness），並提出驚人巧合！書中提到有中國科學家李陳（暫譯，Li Chen）帶著一隻「武漢-400」病毒向美國投誠，指它是由武漢郊區一間軍事實驗室製造出來，網友陸續找到網路及紙本原書證實這項說法，但仍有人找到更早的版本，指與現今流佈的版本病毒名稱不同。

短短三個月內在全球已造成逾六萬人確診及逾1,300人死亡的武漢肺炎病毒（新型冠狀病毒），造成全球恐慌，有一說指病毒是源自軍事級「武漢P4實驗室」，這座實驗室距離中共直指散播源頭的武漢（華南海鮮）市場僅幾英里，不久前美國參議員柯頓（Tom Cotton）也要求中國開放給國際上有能力的科學家調查這項說法。

這部由美國暢銷科幻／驚悚／奇幻冒險類作家Dean Ray Koontz在近四十年前出版的小說，書中描述，中國科學家李陳，帶著第400號人造病毒「武漢-400（Wuhan-400）」向美國投誠，指該病毒只會人傳人，在人體外只能存活不到一分鐘，不像炭疽病毒，而當受感染者死亡，體溫降低至華氏86度以下（攝氏30度），體內病毒也會很快跟著消滅，殺人不留下痕跡，威力足以顛覆一整個國家。

2/9 #coronavirus



Dean Koontz, in his 1981 novel “The Eyes of Darkness” mentioned China created a super virus “Wuhan-400”by a scientist called Li Chen in a research lab outside Wuhan to destroy a city or a nation.

In reality, the scientist is Zhengli Shi, the lab is P4!OMG❗️❗️ pic.twitter.com/XsI0wvppH1 — 西行小宝 (@htommy998) February 10, 2020

中共利用這隻病毒來剷除異己，感染者腦部、器官都會衰敗，並在感染後一日內死亡，小說敘述最後靠美方成功研發出該種病毒的疫苗而解決危機。

不過有人找到該書更原始的發行版本，指出該書出版之初是在美俄冷戰時期，為貼近時代背景，原始發行版本中描述投誠美國的科學家是俄羅斯人Ilya Poparopov，而病毒名是叫「Gorki-400」，而不是後來的「Wuhan-400」。而到了冷戰結束後，作者將科學家國籍改成了中國籍，病毒名稱也一併更改。儘管如此，網友仍對這位被紐約時報封為暢銷作家的文字想像力及書中驚人巧合嘖嘖稱奇。