美1981年科幻小說神預言「中國實驗室出產」武漢病毒？其實還有俄羅斯版...

(台灣英文新聞/施家恩 綜合報導)武漢肺炎疫情高漲之際,近日國外社群網站流傳一部1981年出版的科幻小說《黑暗之眼(暫譯)》(The Eyes of Darkness),並提出驚人巧合!書中提到有中國科學家李陳(暫譯,Li Chen)帶著一隻「武漢-400」病毒向美國投誠,指它是由武漢郊區一間軍事實驗室製造出來,網友陸續找到網路及紙本原書證實這項說法,但仍有人找到更早的版本,指與現今流佈的版本病毒名稱不同。

短短三個月內在全球已造成逾六萬人確診及逾1,300人死亡的武漢肺炎病毒(新型冠狀病毒),造成全球恐慌,有一說指病毒是源自軍事級「武漢P4實驗室」,這座實驗室距離中共直指散播源頭的武漢(華南海鮮)市場僅幾英里,不久前美國參議員柯頓(Tom Cotton)也要求中國開放給國際上有能力的科學家調查這項說法。

這部由美國暢銷科幻/驚悚/奇幻冒險類作家Dean Ray Koontz在近四十年前出版的小說,書中描述,中國科學家李陳,帶著第400號人造病毒「武漢-400(Wuhan-400)」向美國投誠,指該病毒只會人傳人,在人體外只能存活不到一分鐘,不像炭疽病毒,而當受感染者死亡,體溫降低至華氏86度以下(攝氏30度),體內病毒也會很快跟著消滅,殺人不留下痕跡,威力足以顛覆一整個國家。

2/9 #coronavirus



Dean Koontz, in his 1981 novel "The Eyes of Darkness" mentioned China created a super virus "Wuhan-400"by a scientist called Li Chen in a research lab outside Wuhan to destroy a city or a nation.

In reality, the scientist is Zhengli Shi, the lab is P4!