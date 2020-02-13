〈時評〉全球防疫網獨漏台灣 政府率醫護人員抗疫有成

中國爆發新型冠狀病毒「武漢肺炎」至今，仍無有關疫苗與特效藥。中國政府自1月23日，農曆除夕前一日緊急宣佈將武漢封城，以抑制其傳染。然而這三個星期以來，在第一線的醫護人員的全力投入、人員出入管制與停止所有的對外交通的運輸，疫情不僅沒受到控制，反而隨著春運導致全國淪陷。

世界各國為求自保，除了撤僑，已有50多個國家停止飛往中國的航班，只為了斷絕病毒的擴散。如今，中國從香港到深圳等80多座城市皆陸續封關、封城，連北京與上海也都在2月10日進行半封鎖的「封閉自主管理」。這場疫情自暴發以來已經造成全球逾6萬名確診者，死亡人數逾1300人，超過2003年SARS的死亡人數，且還在持續增長。

台灣在這次的抗疫過程中，表現的相當不錯，無論是在徵用口罩工廠、兩岸撤僑、對國人宣導防疫觀念、寶瓶星號的人道與防疫工作上，從中央到地方每一個單位都動起來，並持續採滾動式評估政策內容，只為了守護全國人民的健康。

中國原訂在1月30日開工，該國政府視疫情的嚴重性，決定延後。鴻海深圳廠原本要在2月10日開工，經當地政府評估，該工廠有約10萬名員工，為了避免發生大規模群聚感染，因此沒有准許。

在這次「武漢肺炎病毒」的防堵上相對於其他國家、台灣算是比較防堵成功的國家。然而，即將召開世界衛生組織(WHO)的大會，卻不准台灣參加，台灣只能以視訊的方式參與討論。 在這過程中，WHO的秘書長以及中國政府對於台灣的打壓也引起了歐美許多國家的公憤。包括美、日、德等大國都紛紛力挺台灣加入WHO 。

我認為這是一個最好的時機。我以前也曾經寫過一篇文章，在2000年我曾經陪同目前已經選上副總統的賴清德醫師，一起到歐洲去為台灣加入WHO而努力。

2018年5月24日「台灣英文新聞」的〈時評〉上，我發表過「為台灣敲WHA 我也曾拼外交」。在此台灣因為力抗武漢病毒而且成績卓越，很有機會進入WHO的時候，我也要再提出一件事情使得台灣加入WHO更有可能的做法，就是建請台灣護國神山的台積電公司要發聲，要求中國不要阻礙台灣參加WHO大會。

台積電用掉全台灣十分之一的電力，如此為台灣加入WHO發聲，是絕對應該的事。