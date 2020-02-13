宣導反毒品、反病毒 臺南警為移工健康安太歲

臺南市政府警察局六分局向移工宣導的泰文文宣(圖片翻攝自臺南市政府警察局六分局臉書) 臺南市政府警察局六分局向移工宣導的泰文文宣(圖片翻攝自臺南市政府警察局六分局臉書)

目前正值武漢肺炎流行期，臺南市政府警察局六分局防治組日前前往「占暉光學股份有限公司」與「福安工業股份有限公司」，向移工朋友宣導防疫工作，共同防範新型冠狀病毒，並提醒移工朋友咳嗽應戴口罩，確實用肥皂勤洗手，避食生肉、生蛋與避接觸禽畜類動物屍體，少去醫院及傳統市場，自國外入境如有發燒、咳嗽等不適症狀，主動通報就醫並告知旅遊史，並打防疫專線1922或勞動部1955專線協助。

109年2月6日「口罩實名制上路」，移工朋友也可憑居留證及健保卡向特約藥局購買，每人七天內限購1次2片，依居留證末一碼及健保卡購買，奇數碼於星期一、三、五購買，偶數碼則於星期於二、四、六購買，周日則無限定末碼均可購買。

臺南市南區外籍移工有2,100餘人，防制毒品一直是南警六分局重點性工作，吸食毒品者通常會有頭暈、噁心、視力影像扭曲、妄想或幻覺等症狀，長期下來也會有睡眠問題、皮膚潰爛、泌尿問題等、現今藥頭為隱藏毒品，偽裝方式不斷推陳出新，「麻果」、「恰特草」、「科學麵」、「喪屍藥」、「彩虹菸」、「小熊軟糖」、「Happy粉」、「果凍」、「郵票」、「雷神巧克力」、「枇杷膏」、「咖啡」等都能偽裝成毒品，更要提醒移工朋友注意。

不管是新興毒品或新型病毒，均戕害移工的身心健康至深，南警六分局更致贈口罩，要幫移工的健康「安太歲」，移工朋友表示在越南也有安太歲的習俗，也感謝警方貼心關懷，祈求一整年的平安、好運。分局長陳建民更要提醒移工勿以身試「毒」，盼員警能當移工的「媽祖婆」，讓他們能安心在臺灣工作與生活。（新聞轉載自新住民全球新聞網）