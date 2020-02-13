台灣雲門法國巡演獲好評　下一站：倫敦

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣雲門舞集應邀前往巴黎演出，《十三聲》呈現台灣艋舺街頭的生猛文化，劇院藝術總監表示，這場首演不見巴黎人的優雅冷調，觀眾的反應熱烈。雲門將前往倫敦進行巡演。

雲門舞集於法國時間12日晚間在巴黎國立夏佑劇院（Théâtre National de La Danse Chaillot）首演藝術總監鄭宗龍作品《十三聲》，將艋舺街頭的生猛氣息如魔法般吹進巴黎，全場座無虛席，四場演出票券早在去年11月就已幾乎完售。

劇院藝術總監迪迪耶．德尚（Didier Deschamps）說：「《十三聲》把舞蹈、聲音與視覺結合完整，是很棒的演出！」並說：「這場首演不見巴黎人的優雅冷調，觀眾的反應熱烈，他們非常喜歡。」也敲定很快以《毛月亮》再返巴黎。



《十三聲》演出片段(攝影/劉振祥)

雲門表示，舞團1月7日開始巡演法國，乘著巴士長途跋涉各地，里程數已達2694公里，超過環島2圈。足跡遍佈法國8座城市，演出16場，累積破萬觀眾。在全球對抗新型冠狀病毒的同時，舞團警戒防疫但也堅守專業崗位，透過舞蹈藝術，帶給社會大眾此刻最需要的溫暖力量，繼續在世界的舞台揮汗努力。

雲門透露，《十三聲》的法巡轟動各城，媒體、觀眾、表演藝術界都十分推崇。如雲門第四度造訪的里昂（Lyon），曾演出《水月》、《流浪者之歌》、《竹夢》以及《稻禾》等經典舞作，首度迎接鄭宗龍的《十三聲》，演後里昂觀眾熱烈鼓掌與歡呼。

鄭宗龍說：「它不優雅，但它是我兒時記憶中艋舺的樣子。」熟悉雲門的法國舞蹈中心（Centre National de la Danse）藝術總監Davy Brun主動邀請鄭宗龍參訪舞蹈中心，他表示：「《十三聲》是不一樣的優雅。」也說非常期待鄭宗龍儘快帶著下一支舞作回到法國。



舞團與（左起）國立鳳凰劇院總監杜勒葉、駐法國台灣文化中心主任連俐俐、駐法國代表處大使吳志中、國立夏佑劇院總監迪迪耶・德尚以及雲門舞集藝術總監鄭宗龍合影(圖/雲門舞集)

關注全歐洲藝文盛事的義大利媒體Persunsala報導：「鄭宗龍的第一個長篇大作《十三聲》，舞作展現的當代語彙是無庸置疑的，而能感動且征服觀者的是七十分鐘熱情洋溢的輕巧姿態。」奧爾良國家劇院（la Scène nationale d’Orléans）表示：「雲門舞集首次造訪奧爾良引起眾人注目！強烈又細緻的美感，燈光和視覺，精準的舞蹈和能感染觀眾的能量⋯⋯《十三聲》完全值得滿場起立掌聲！」

法國巡演後，將飛往英國倫敦沙德勒之井（Sadler’s Wells），首次一晚呈現雙舞作，《十三聲》與林懷民作品《微塵》同台演出。隨後前往北歐瑞典斯德哥爾摩舞蹈劇院（Dansens Hus），蒼茫雪地裡上演滾燙螢光的《十三聲》。