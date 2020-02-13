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2020台灣燈會三大主燈區超吸睛 首週即破700萬人次參觀

By  台灣英文新聞－編輯
2020/02/13 15:03
（圖/ 台中市政府）

（圖/ 台中市政府）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2020台灣燈會2月8日於台中市后里花博園區開幕，首波週末參觀人次突破屏東燈會紀錄，根據數據顯示，台灣燈會開幕日統計出主、副展區參觀總人次達66.3萬，一舉突破2019屏東燈會60萬的開幕人次，隔天週日更衝出74萬的人次流量，目前台灣燈會總參觀人次已逾700萬人次。

2020台灣燈會由台中市政府主辦，根據場地特色規劃「童趣樂園」、「森林秘境」、「藝想世界」三大主題，副展區文心森林公園已於去年12月21日點燈，主展區后里園區也在今年2月8日盛大登場。

台中市政府研考會主委吳皇昇表示，台中市政府與中華電信合作，以電信大數據的技術來統計人流，市府創新捨棄了傳統的人工計算，這次的統計方式主要透過手機訊號，顯示持用人所在位置，劃定燈區範圍來統計現場人數，電信技術應用已相當成熟，不但涵蓋面廣，且提供指揮中心和官網更即時的人流資訊，搜集的數據也可運用在調整活動的規劃安排上。

吳皇昇補充，人流統計可分析人群來自哪裡、各區域停留時間等，分析遊客對燈區的偏好，可提供市府未來觀光行銷或交通規劃的參考數據，並作為舉辦大型活動重要的輔助工具，同時，吳皇昇也強調，這對台中未來智慧城市的政策發展更有啟發性的作用。

研考會表示，台灣燈會展期在2月23日前下載「2020台灣燈會在台中」導航APP，於燈區打開APP就可獲取序號，每天抽獎有機會獲得智慧型手機、住宿券、小提燈及隨身碟等超值好禮，活動期間於每天晚上8點30分進行抽獎。
2020台灣燈會

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