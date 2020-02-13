【武漢肺炎】中國首例　湖北十堰張灣區實施「戰時管制」　居民一律禁足

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國湖北省十堰市張灣區12日晚間宣布，為遏止武漢肺炎疫情擴散，從12日午夜起實施「戰時管制」，所有樓棟一律實施全封閉管理，非必要人員不得出入，居民物資由政府配送；管制實施以14天為一周期，將視全市和張灣區防疫控制實際情況再行繼續執行或提早解除。

十堰市張灣區新冠肺炎疫情防控指揮部於12日晚間發布通告稱，實施戰時管制目的是「減少人員流動，倒逼病源暴露，遏制疫情擴散，避免長期消耗」。

十堰市人口340萬人，累計確診病例562例，累計死亡病例僅1例，並非湖北武漢肺炎重災區，部分中國網友認為這是政府進行試點，若有成效，必會增加試點，由多點連成面。

十堰市實施戰時管制的規定如下：

一、所有樓棟一律實施全封閉管理，所有居民非醫護人員、醫藥物資從業人員、抗疫公務人員和水電油氣、通訊網路、糧食蔬菜等基本民生保障從業人員，不得出入樓棟。

二、所有小區、庭院、居民點一律嚴格封控，非抗疫車輛、公務用車、醫護人員用車、貨車和救護、消防、搶險、警車等特種車輛，其他車輛一律禁止出入。

三、所有居民區（點）一律嚴格實施戰時管制，居民基本生活必需物資由鄉鎮、街辦（開發區、工業新區）及村（居）委會負責定時定量、定品種定價格配送，急需藥品實行代購服務。

四、所有小區、樓棟、庭院、居民點一律由鄉鎮街辦（開發區、工業新區）、村（居）委會統籌安排市、區下沉幹部和鄉、村兩級幹部以及居民、物業人員24小時值守把守，不符合特定批准情形的居民一律禁止出門、出樓、出小區。

五、所有強行衝闖小區、庭院、樓棟、道路出入口設置的隔離、警戒、封控設施的，一律拘留。

六、所有鄉鎮、街辦（開發區、工業新區）及村（居）委會一律實施戰時管制，根據實際情況制定最嚴格、最管用的管制措施，廣而告之，宣傳到戶，會同公安機關從嚴管理、從嚴封控。

七、所有黨員幹部居民必須無條件服從居住地村（居）委會統一領導和調度，就地參與防疫工作；所有需要集中隔離的密接人員、發燒人員一律集中入住張灣區醫學觀察點（多家賓館）。

通告稱，戰時管制措施自2月12日午夜全面執行，管制實施以14天為一周期，將視全市和張灣區防疫控制實際情況予以繼續執行或提早解除。