欣葉再創台菜新品牌 《欣葉・鐘菜》插旗大直商圈

匯聚百貨商場、國際酒店、高級住宅，及鄰近內湖科技園區的大直商圈，再添美食生力軍！欣葉國際餐飲集團繼2019年6月旗下唐點小聚進駐美麗華百樂園後，最新台菜品牌《欣葉・鐘菜》於2020年1月進駐大直中心地帶-台北萬豪酒店中城廣場1樓。這不僅是欣葉國際餐飲集團旗下首個進駐國際酒店內商場的品牌，也是集團首次以「人」為品牌號召，意義非凡。

以台菜起家的欣葉，除自有品牌外，近年也以合資方式引進PappaRich金爸爸、唐點小聚、Dancing Crab蟹舞等3個截然不同業態；此次集團第10個品牌的《欣葉・鐘菜》，可謂自2013年的「欣葉小聚」後的台菜新作；斥資新台幣3500萬打造挑高4米4、占地約170坪營業空間，規劃出小吃區、半開放包廂與4個獨立包廂，共178個座位，以線條簡約、觸感舒適的現代風家具和有型的訂製燈具營造出正式、休閒兼具之用餐氛圍。餐單匯聚冷菜拼盤、鮮活海鮮、麻油/三杯與鍋物料理，除供應消費者耳熟能詳的經典菜式如「紅蟳米糕」「香煎豬肝」、「正宗菜脯蛋」等，也吃得到需預定的古早味如「布袋雞」、「雞仔豬肚鱉」等宴客手路菜。另外最讓人期待的還有鐘副董事長累績40多年的VIP專屬料理如「菜丸鍋」、「鹽水鴨婆」等私房味化成常設菜單公諸於世。

副董鐘雅玲升格成新餐廳招牌 傳承欣葉美食與精神

「鐘」菜何許人也？她是欣葉集團的副董事長「鐘」雅玲，也是欣葉最資深的員工；對於《欣葉・鐘菜》此品牌，執行董事李鴻鈞已在心中醞釀四年，除了感謝鐘雅玲全心全力的付出，也欣賞她對菜品、食材、服務的很多堅持，更難得的是她以真情相待、擄獲客人心的本事及靈活作法；鐘副董事長1977年進入欣葉，從最基層的外場服務人員做起，與董事長李秀英女士、台菜料理總監陳渭南有如餐廳的美味守門員，一起為欣葉打下良好的基礎，一待就是42個年頭；不管身在哪個職位，鐘副董事長總是以「用心」、「認真」的態度面對顧客、同事與工作。凡事以身作則的她對內是全體員工的最佳導師，對外則形塑了欣葉的企業精神與品牌好感度；這種款待精神、為客人量身打造每一場宴席的文化，體現在《欣葉・鐘菜》的工作人員佈局中，店協理黃麗姝，即是鐘雅玲副董事長的子弟兵，18歲進入欣葉，是她第一份也是唯一一份工作，在她身上可看到欣葉台式的熱情招呼，更有著傳自鐘副董的點配菜功力；對於公司此番創舉，鐘副董事長維持一貫沉穩的態度說：「感謝老闆對我的信任，看來今後我工作要更加倍努力了！」

昔VIP私房味納為必嘗美食 2人也可以品嚐台味套餐

《欣葉・鐘菜》與原有的欣葉台菜，在菜色結構上約有一成的差異；餐單匯聚了冷菜拼盤、鮮活海鮮、麻油/三杯與鍋物料理，除了嘗得到「滷肉」、「香煎豬肝」、「正宗菜脯蛋」等欣葉經典美饌，還新增「布袋雞」、「三杯甲魚」、「雞仔豬肚鱉」等需預定的手路菜。不過，其中最讓人津津樂道的莫過於將鐘副董事長心中累績40多年的VIP專屬料理化成常設菜單公諸於世。鐘副董事長說：「欣葉有許多老主顧，為了讓他們保持口味上的新鮮感，我不時會想一些菜單上沒有的料理請廚房幫忙製作，客人吃過反應好的就保留下來，漸漸成為他們訂位時指名要吃的私房菜。」過去，費工費時的私房料理因為欣葉本店生意忙碌，沒有多餘爐頭可專司處理，只能當作隱藏版菜色提供給少數知情的老主顧預訂。如今，《欣葉・鐘菜》將這些隱藏多年的祕密菜單搬上檯面，喜愛台菜的老饕想「尋味嘗鮮」只要走趟大直《欣葉・鐘菜》中城店就能一償所願。

除了單點與桌菜外，店內也提供了4款精選套餐，不用等辦桌，2人以上就可以享受道地的台味；同時為迎接即將來臨的情人節，欣葉鐘菜特別於情人節檔期獻上『濃情金沙』企鵝造型點心，2/14~3/14凡同桌點精選套餐即贈每桌乙對，祝福所有情侶、家人、有情人感情永不變！

傳承台菜文化 盼吸引知味、惜味之人

品味鐘副董事長打理的「鐘菜」，雖不見使用參、鮑、翅等矜貴食材，卻處處可嘗見開菜單者期盼顧客吃到真滋味的用心，以及廚師斟酌烹調手法、力求兼顧美味與健康的周到，將之視為欣葉台菜的進化版亦不為過。鐘副董事長表示，希望餐廳能以不慍不火的態度跟不疾不徐的速度，脈脈傳承台菜文化中最迷人的秀雅滋味與細膩服務。同時也期待「鐘菜」之美可以吸引更多知味、惜味的消費者，與欣葉一起燒旺台灣料理的灶火。