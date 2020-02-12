饗食趴趴GO 凱達外送到你家

還在擔心外出用餐的環境安全嗎？別擔心！凱達大飯店特別為辛苦的上班族、公司行號、中小企業的老闆員工們量身訂做了星級主廚推薦的套餐計畫。在防疫期間，犒賞每位堅守工作崗位的上班族，讓大家在忙碌上班之餘，還能即時享用我們送達的熱騰騰的美食佳餚。

即日起至4/30止，凱達大飯店推出「饗食趴趴GO外送熱食服務」，由凱達大飯店屢屢獲獎的冠軍主廚－戴于益精心規劃了三五好友共享餐共三套，讓消費者可以自由選擇自己喜愛的套餐組合，輕鬆在家、在公司享用美食。凱達大飯店行政主廚－戴于益，擁有超過三十年資歷，擅長上海、粵菜及創意中式料理，曾獲得海內外廚藝比賽無數獎牌，講究真材食料與精湛的好手藝，以傳承美味的「功夫菜」推出饗食趴趴GO宅配到你家－熱食外送服務。饗食趴趴GO外送服務套餐共三種款式：「三人歡聚精緻套餐」、「四人美饌共享套餐」、「六人御饌豪華套餐」，只要1,800元、2,400元、3,600元，包含了開胃前菜、精選海鮮、主廚推薦主菜、季節蔬食、湯品、港點等六大主要菜色，多達14樣主廚創意料理。其中還採用了年菜評比連三霸的「麥片奶油軟殼蝦」這道大菜的做法，延伸出「麥片金沙蝦球」這道充滿豐富層次口感的料理，為了讓饕客們好食用，將大蝦去皮，沾裹富含纖維的麥片，奶香熱鍋，融和著鹹蛋黃的甘甜鹹香，麥片包裹著金沙的口感，蝦肉彈牙的彷彿在口中跳舞。

外送服務訂餐時間自早上10:00至晚上08:00，送餐時間為早上11:00至下午2:00，晚上5:30~8:30，凡至飯店自取餐點即贈200元餐飲抵用券。快來訂購凱達大飯店為您量身訂做的外送「星級豪華套餐」！

凱達大飯店 外送訂購專線: 02-2383-6798