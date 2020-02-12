礁溪山形閣【情久久久】　情人節快閃優惠五折起

有人說「陪伴，是最長情的告白」，攜手相伴的日子總有生活的酸甜苦辣來作陪。趁著西洋情人節的到來，礁溪山形閣陪您好好寵愛另一半，於02/13及02/14推出「情久久久」浪漫快閃優惠，凡預訂「標準雙人房」且任一住房客為55歲(含)或以上，即可以下殺5折優惠價NT$7,999之享受原價NT$16,000的一泊二食的情人節專屬配套。此專案包含2客精緻早餐及主廚無菜單料理晚餐（原價一客NT＄1,500+10%），再加贈Grandial Sparkling wine 康蒂雅氣泡酒2杯及浪漫的情人節客房佈置，讓您重溫甜蜜且美好的約會回憶。

情人節就該來點特別的慶祝!位於頂樓的「米澤廳」擁有270度的環景落地窗，飽覽平原美景的同時邊品嘗由主廚嚴選的當季食材烹製的「無餐菜單精緻料理」，視覺與味覺的雙重享受讓人感受滿滿幸福感。入夜與白晝的的蘭陽平原，別具特色的美景等著您來細細品味，於山形閣每客房內，舒適自在享受「可容納一噸水位大浴池」，感受肌膚的柔嫩細膩之感，讓身心靈獲得無比的享受和放鬆，彼此感情更升溫。山形閣祝願有情人終成眷屬，情人節快樂！

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