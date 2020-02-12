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「武漢肺炎」衝擊經濟　希爾頓宣布關閉中國150家酒店　

希爾頓預估疫情持續的時間加上恢復期，可能今年一整年都會陷在疫情當中，該集團損失恐將達到7.5億至15億台幣。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/12 21:21
中國上海南翔希爾頓逸林酒店 (圖/希爾頓官網)

中國上海南翔希爾頓逸林酒店 (圖/希爾頓官網)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 武漢肺炎疫情繼續在中國及全球延燒，其中，中國已逾4萬人確診、逾千人死亡。疫情造成中國內地逾80座城市封城或採取封閉式管理，對中國經濟也造成重創。

希爾頓酒店集團10日已緊急關閉在中國150家酒店，並全面取消全球旅客對中國境內的訂房至本月底。

綜合美國CNBC與大紀元網站的報導，希爾頓執行長克里斯托弗·納賽塔（Christopher Nassetta）2月10日在其公司財報視訊會議上做上述表示，這150家酒店共有約3萬3000間客房。

納賽塔表示，初步估計，疫情可能持續3~6個月，加上3~6個月的恢復期，今年一整年可能都會陷在疫情當中，該集團損失可能達到2500萬到5000萬美元（約7.5億至15億台幣）。

大紀元報導指出，希爾頓於1988年進入中國市場，目前在中國大約擁有200家酒店。

法國國際廣播電台（RFI) 10日報導，中國火鍋店龍頭海底撈早在1月26日起，國內550間分店就已經停業，至今仍未有公布何時重開，其股價從1月17日至今跌逾1成。

海底撈暫時休業的理由是「積極配合新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作」，並「確保員工及顧客健康與安全」。目前該集團港澳台地區及新加坡業務則未受影響

另一方面澎湃新聞網2月7日報導，在新型冠狀病毒疫情下，中國線上旅遊平台出現「退訂潮」，包括攜程、飛豬、去哪兒網、馬蜂窩等平台自1月21日起，多次升級免費退款保障，其中免費退改的產品涉及地區從武漢升級到湖北，再升級到全中國；免費退改的機票酒店從境內升級到境外，退改涉及訂單的時間也逐漸延長。

台灣《經濟日報》12日報導，武漢肺炎疫情造成中國內地逾80座城市封城或封閉式管理，運輸、物流、倉儲零售的困難，可能引發上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等等人、貨斷流影響。

報導稱工研院產科國際所匯整外國主流機構看法，研判武漢肺炎疫情對中國第1季的GDP成長將降至2% ~ 4.5%
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