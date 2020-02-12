經典回歸！張逸軍舞出瘋狂《孽子》台灣巡演　白先勇超越性別給忠告

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）華人文學經典《孽子》將重返舞台！白先勇領軍黃金陣容，資深演員丁強、前太陽劇團舞蹈家張逸軍、台灣男星周孝安等演出同名舞台劇，透過舞蹈、音樂重現台灣同志聚集新公園的禁忌之夜，超越性別刻畫「形而上的愛」，將於高雄、台中、台北接棒登場。

台灣文學大師白先勇經典小說《孽子》已發表40年，被視為現代華人同志文學先鋒，描述禁忌猶深的1970年代，台灣同志族群被家國拒斥的邊緣處境，並曾改編成電影、電視劇，更入選法國第一大報「世界報」（Le Monde) 選出1944年以來100本世界各國最佳小說，也是台灣唯一入選的作品。

國家兩廳院表示，《孽子》改編成的同名舞台劇於2014年TIFA台灣國際藝術節首演，由白先勇、施如芳編劇、曹瑞原導演、吳素君舞蹈編導，觀眾迴響激動熱烈，八場演出逾萬張票券全數售罄，一票難求，不少觀眾二刷、三刷反覆回味。



今（12）日彩排記者會上演員合影，左起：張逸軍、張耀仁、陸一龍、丁強、周孝安、李劭婕、林貫易（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

隨著台灣合法化同性婚姻，《孽子》更將於2020年重返舞台，不同於影視作品的寫實拍攝，舞台劇重「情」，主要場景圍繞在昔日同志聚集地－新公園（今二二八和平紀念公園）的蓮花池，劇情更著墨於父子親情的悔罪與救贖，凸顯了孽子們對「家」的渴望與追尋。

《孽子》這次集結黃金陣容重返舞台，跨界攜手共同創作，實力派演員包含丁強、陸一龍、樊光耀、張耀仁、周孝安等，也加入外型亮眼的新銳凱渥男模林貫易，同時也是舞者出身，帶來精彩可期的表演。

其中，前太陽劇團（Cirque Du Soleil）舞蹈家張逸軍飾演主角阿鳳，更是沒有一句台詞，全程使用舞蹈詮釋。舞蹈編導吳素君老師說明，阿鳳這角色是一隻難以駕馭的野鳳凰，但逸軍卻用舞蹈駕馭得很好，共有六段舞蹈，都將帶給大家不同舞風及感受。



周孝安（左）飾演龍子和飾演阿鳳的張逸軍有許多高難度舞蹈動作（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

白先勇表示曾被問及如何寫作？他說，他透過寫作把人類心中的痛楚表達出來，「孽子」的主題更是超越性別，是形而上愛的觀念。身為文學界的泰斗，白先勇給作家一句話：「對自己誠實。」

值得一提的是，演員周孝安這次飾演龍子，和主角阿鳳有許多對手戲，兩人呈現一冷一熱的極大對比，周孝安在《國際橋牌社》、《極光風暴》都有出色的表現。周孝安提及，相較於阿鳳，阿青一直沈浸在悲傷裡，每場戲對他來說都是精神上的挑戰。

周孝安說，演出前看過許多版本的龍子，但他試圖演出自己的版本，但又不能脫離原角色太多，也是一大挑戰；此外，這次更是首次嘗試舞蹈，透過舞蹈表達情緒，還有許多高難度的動作。

周孝安笑說，張逸軍常常忘記他是演員背景，練舞常常練得很累，很常破皮流血，像是用血獻祭，但哪段愛情不是刻骨銘心呢？

張逸軍更是開玩笑的說，「我們的是皮開肉綻的愛啊」！

最後，白先勇強調，《孽子》裡的龍鳳的戀愛是新公園的神話，演出使用超現實的表現手法。

《孽子》將分別於3月21日、22日高雄衛武營歌劇院，3月28日、29日台中國家歌劇院，5月15日至17日台北國家戲劇院巡迴演出。購票請洽兩廳院售票系統，更多資訊請查詢創作社劇團官網查詢。



白先勇力讚張逸軍（左）出色的舞技（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）