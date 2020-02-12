【武漢肺炎】中國虛構「一中下同意」台灣參加WHO論壇　我外交部痛斥：令人不齒

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 世衛（WHO）昨（11) 日起召開全球專家會議研討武漢肺炎疫情，台灣兩位專家獲邀與多個國家的專家「線上」參與。但中國外交部昨再次對外宣傳，台灣參與是「中國基於一中原則同意」。

我外交部今表示，我國是直接與WHO溝通，對中國這種發言表達嚴正譴責與高度不滿；外交部並批評中國是此次疫情元凶，不思考防疫、甚至借題發揮，再次將政治凌駕於健康，令人不齒。

中國外交部發言人耿爽11日再次重申，台灣參與WHO活動必須在「一中原則」下協商安排，並經中方同意。此次是中國同意「台灣地區」醫療衛生專家以個人名義參加，並嗆聲民進黨政府「搞政治操弄，令人不齒」。耿爽說法原文如下:

台灣參與世衛組織技術性活動，必須在一個中國原則下經過協商作出安排並經中方同意。根據中方同世衛組織達成的安排，中方已複告世衛組織，同意台灣地區醫療衛生專家以個人名義參加此次論壇。民進黨當局借這個問題做政治文章，搞政治操弄，令人不齒。(來源: 中國外交部)

中央社引述我外交部發言人歐江安今天澄清，此次我國專家參與WHO論壇是我國政府與WHO「直接溝通」做成的安排，無需經過中國同意。我方經與WHO「直接協商」，促成專家們以「個人」身分受邀參與論壇，以避免無謂的政治紛爭。

歐江安說明，我國專家與會登入線上會議系統時，只需填寫英文姓名及電郵地址，並無填寫參與的國籍名稱欄位。系統顯示也只列出專家姓名，並無國籍標示。

對於中國外交部的說法，歐江安表示，外交部對中國外交部表達最嚴正的譴責及高度不滿。

歐江安指出，中國是造成這次武漢肺炎疫情迅速擴散全球、嚴重威脅全人類建康的元兇，不積極思考如何防制及消弭疫情，卻仍將政治凌駕於人類健康之上，藉題發揮，以虛構的「一中原則」打壓及矮化我國家地位與尊嚴。

歐江安批評，中國政府的粗暴操作才是將公衛防疫議題炒作為政治議題，企圖藉此轉移中國人民及世界各國對其防疫失控的不滿情緒，「更令人不齒」。

外交部呼籲國際社會認清專制中國政權的惡劣本質，力挺民主台灣，也促請WHO回歸專業及中立，儘速讓台灣尊嚴平等地參與WHO所有會議、機制及活動。